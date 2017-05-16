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16.05.2017 16:46
"Енисей-СТМ" стал первым обладателем "Континентального щита" Кубка Вызова по регби, победив "Красный Яр"
Первый розыгрыш нового европейского клубного турнира по регби - "Континентальный щит" финишировал в субботу, 13 мая на запасном поле стадиона "Мюррейфилд" в столице Шотландии Эдинбурге. В финальном матче встретились два российских клуба - красноярские "Енисей-СТМ" и "Красный Яр". 

Уже на первой минуте регбисты "Енисея-СТМ" имели шанс на первую попытку, но не сумели довести атаку до завершения. Вскоре занос в зачётку "Красного Яра" не был зафиксирован арбитрами после видеопросмотра, но через полторы минуты Антон Рудой всё же исполнил попытку, которая была закреплена реализацией Юрия Кушнарёва. За следующие пять минут ход игры, казалось бы, переломился - сначала Лаша Малагурадзе заработал три очка со штрафного, а затем Евгений Коломийцев занёс мяч в зачётку "Енисея" и вывел "Яр" вперёд. Однако это были первые и последние успехи команды с левого берега Енисея. Через три минуты Кушнарёв точным штрафным вернул "тяжёлой машине" лидерство, после чего ещё дважды наказал соперника за фолы, установив к перерыву счёт 16:8. 

Второй тайм прошёл при полном преимуществе действующих чемпионов России. Открылся он четвёртым попаданием Кушнарёва со штрафного, затем последовала попытка Максима Гаргалыка с реализацией Кушнарёва, Рамиль Гайсин заработал три очка за дроп-гол, а окончательный результат был установлен второй попыткой Рудого с третьей реализацией Кушнарёва. 36:8 - уверенная победа "Енисея-СТМ", старшего первым обладателем "Континентального щита". 

Напомним, по итогам квалификации Кубка Вызова, ставшей предварительным этапом нового турнира, "Енисей-СТМ" и "Красный Яр" завоевали путёвки в основной этап сезона 2017/2018 годов.  

"Енисей-СТМ": Андрей Поливалов, Шамиль Магомедов, Иннокентий Зыков, Улдис Саулите, Максим Гаргалык, Михеил Гачечиладзе, Виталий Орлов, Антон Рудой, Алексей Щербань, Юрий Кушнарёв, Денис Симпликевич, Дмитрий Герасимов, Давид Качарава, Алексей Михальцов, Рамиль Гайсин. Запасные: Станислав Сельский, Азат Мусин, Евгений Проненко, Андрей Темнов, Александр Будыченко, Константин Узунов, Игорь Курашов, Вячеслав Красильник.

"Красный Яр": Сионе Фукофука, Валерий Цнобиладзе, Михаил Циклаури, Виктор Архип, Андрей Гарбузов, Виктор Гресев, Кирилл Готовцев, Олег Препелицэ, Антон Рябов, Фангатапу Апикотоа, Игорь Галиновский, Лаша Малагурадзе, Гиорги Пруидзе, Евгений Коломийцев, Василий Артемьев. Запасные: Руслан Баженов, Сергей Новосёлов, Азамат Битиев, Александр Ильин, Лаша Ломидзе, Рушан Ягудин, Евгений Гольштейн, Кирилл Голосницкий.

Города:
Эдинбург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/16/110367.html
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