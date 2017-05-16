На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Мини-футбол
Фехтование
Хоккей на траве
Шашки
Мотоциклетный спорт
Современное пятиборье
Американский футбол
Регби
Парусный спорт
Гольф
Бридж спортивный
Стрелковый спорт
Автомобильный спорт
Пляжный футбол
Водное поло
Муай тай
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Парусный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
16.05.2017 11:17
Стефания Елфутина, фото с morvesti.ru
Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе "RS:X"
Чемпионаты Европы по парусному спорту в олимпийских классах яхт "RS:X" и "470" завершились в воскресенье, 14 мая. 

Призёр Олимпиады-2016, лидер женской сборной России в классе "RS:X" Стефания Елфутина завоевала серебряную медаль регаты, состоявшейся во французском Марселе, опередив в финале Чан Хей Ман из Гонконга, ставшую бронзовым призёром открытой регаты, но отстав от Софьи Ночети-Клепацки из Польши. В зачёте чемпионата Европы в тройку призёров вслед за Ночети-Клепацкой и Елфутиной вошла итальянка Флавия Тартальини. Мариам Сехпосян - 40-я в открытой регате и 32-я в чемпионате Европы (246 очков), Анастасия Моисеева - 43-я и 34-я соответственно (265). 

Победу в мужских соревнованиях одержал француз Луи Жиар, серебро завоевал грек Бирон Коккаланис, бронзу - итальянец Маттиа Камбони. Александр Аскеров - 29-й в открытой регате и 25-й в чемпионате Европы (166 очков), Андрей Загайнов - 39-й и 34-й (189), Владислав Бурмистренко - 49-й и 41-й (228), Евгений Айвазян - 55-й и 46-й (127), Александр Степачков - 90-й и 76-й (282), Максим Токарев - 91-й и 77-й (285). 

Победителем регаты в классе "470", проходившей в Монако, среди мужчин стали шведы Карл-Фредрик Фок и Маркус Дакхаммар. Серебро завоевали французы Гийом Пирулле и Жереми Мион, тройку призёров открытой регаты замкнули австралийцы Мэтью Белчер и Уил Райан. Бронзу чемпионата Европы завоевали испанцы Хорди Ксаммар и Никлас Родригес. Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов финишировали шестыми в открытой регате и пятыми в чемпионате Европы.  

Женскую регату выиграли Афродита Зегерс и Аннализ ван Вин из Нидерландов. Серебро завоевали итальянки Елена Берта и Свева Карраро, бронзу - Агнешка Скржипулек и Йоланта Огар из Польши. Россиянки Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская заняли 20-е место в открытой регате и 19-е в чемпионате Европы.   

Города:
Монако, Марсель
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/16/110365.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
16.05.2017 11:17
Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе "RS:X"
14.04.2017 22:41
Дмитрий Самохин занял второе место в серии парусных регат Dragon Winter Series
03.04.2017 23:31
Стефания Елфутина стала бронзовым призёром парусной регаты "Кубок Принцессы Софии" в Испании
21.03.2017 12:37
Россиянка Добжицкая стала вице-президентом Европейской федерации парусного спорта
06.03.2017 22:03
"Русские богатыри" финишировали вторыми в серии парусных регат 2016/2017 International Melges 20 Miami Winter Series
19.01.2017 22:51
Экипаж Андрея Кирилюка завоевал серебро на третьем этапе серии зимних парусных регат в Португалии
30.12.2016 20:29
Австралийская яхта Perpetual Loyal выиграла регату "Сидней - Хобарт" с рекордным временем, российская Simplesail Mahligai - 31-я
Все новости
Сюжеты
<< Под крылом чайки>>: Экспедиция <Крузенштерн>
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. XXVI Всемирная летняя Универсиада. Шэньчжэнь-2011
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.12.2008 14:03
Фото. Volvo Ocean Race 2008/2009
21.08.2008 14:42
Фото. Пекин 2008. Олимпийская парусная регата
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 