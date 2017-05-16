Стефания Елфутина, фото с morvesti.ru

Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе "RS:X"

Чемпионаты Европы по парусному спорту в олимпийских классах яхт "RS:X" и "470" завершились в воскресенье, 14 мая.





Призёр Олимпиады-2016, лидер женской сборной России в классе "RS:X" Стефания Елфутина завоевала серебряную медаль регаты, состоявшейся во французском Марселе, опередив в финале Чан Хей Ман из Гонконга, ставшую бронзовым призёром открытой регаты, но отстав от Софьи Ночети-Клепацки из Польши. В зачёте чемпионата Европы в тройку призёров вслед за Ночети-Клепацкой и Елфутиной вошла итальянка Флавия Тартальини. Мариам Сехпосян - 40-я в открытой регате и 32-я в чемпионате Европы (246 очков), Анастасия Моисеева - 43-я и 34-я соответственно (265).





Победу в мужских соревнованиях одержал француз Луи Жиар, серебро завоевал грек Бирон Коккаланис, бронзу - итальянец Маттиа Камбони. Александр Аскеров - 29-й в открытой регате и 25-й в чемпионате Европы (166 очков), Андрей Загайнов - 39-й и 34-й (189), Владислав Бурмистренко - 49-й и 41-й (228), Евгений Айвазян - 55-й и 46-й (127), Александр Степачков - 90-й и 76-й (282), Максим Токарев - 91-й и 77-й (285).





Победителем регаты в классе "470", проходившей в Монако, среди мужчин стали шведы Карл-Фредрик Фок и Маркус Дакхаммар. Серебро завоевали французы Гийом Пирулле и Жереми Мион, тройку призёров открытой регаты замкнули австралийцы Мэтью Белчер и Уил Райан. Бронзу чемпионата Европы завоевали испанцы Хорди Ксаммар и Никлас Родригес. Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов финишировали шестыми в открытой регате и пятыми в чемпионате Европы.





Женскую регату выиграли Афродита Зегерс и Аннализ ван Вин из Нидерландов. Серебро завоевали итальянки Елена Берта и Свева Карраро, бронзу - Агнешка Скржипулек и Йоланта Огар из Польши. Россиянки Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская заняли 20-е место в открытой регате и 19-е в чемпионате Европы.



