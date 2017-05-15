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Сборная ЮАР выиграла парижский этап Мировой серии по регби-7, россияне - 14-е

Девятый этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувший уик-энд в столице Франции Париже.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе A, в стартовом матче уступила сборной Франции со счётом 12:19 (7:7). Попытки в составе россиян - Живатов, Созонов, реализация – Сухин.





Во втором туре российские регбисты потерпели разгромное поражение от сборной Фиджи - 0:54 (0:26).





На финише группового этапа наша команда сыграла вничью со сборной Самоа - 19:19 (12:7). Попытки - Лазаренко, Давыдов, Сухин, реализации – Сухин (2).





Результаты остальных матчей группы A: Фиджи - Самоа 17:19 (12:7), Австралия - Самоа 14:21 (7:0), Австралия - Фиджи 14:31 (7:14).

Итоговое турнирное положение: Самоа - 8 очков (3 игры), Фиджи - 7(3), Австралия - 5(3), Россия - 4(3).





Не попав по итогам группового турнира в плей-офф, россияне в утешительном четвертьфинале за девятое-шестнадцатое места встречались со сборной Канады и потерпели второе сухое поражение на парижском этапе - 0:33 (0:14).





В полуфинале за 13-16 места сборная России играла с командой Кении и добилась первой победы в турнире - 15:17 (10:0). Попытки - Гостюжев, Капалин, Лазаренко.





В финале за 13-е место российская команда играла со сборной Японии и програла - 10:19 (5:12). Попытки - Гостюжев, Лазаренко.





В четвертьфинальных матчах шотландцы всухую обыграли сборную Фиджи - 24:0 (12:0), англичане были сильнее американцев - 26:12 (14:5), сборная Самоа не смогла набрать очков в матче с южноафриканцами - 0:12 (0:12), а новозеландцы не оставили шансов французам - 14:0 (14:0).





В полуфиналах шотландцы одержали трудную победу над англичанами - 19:17 (12:5), а сборная ЮАР разобралась с командой Новой Зеландии - 26:5 (12:5).





В матче за бронзу сборная Новой Зеландии одержала волевую победу над англичанами - 12:5 (0:5).



