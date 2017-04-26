"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют в основном турнире Европейского Кубка Вызова по регби - 2017/2018

Два российских клуба провели в минувшие выходные ответные матчи плей-офф квалификации Европейского Кубка Вызова ("Континентальный Щит") по регби.





Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ" в Москве принимал итальянский клуб "Мольяно" и одержал крупную победу - 51:7 (31:0). Попытки в составе "Енисея-СТМ" - Будыченко (2), Рудой, Магомедов, Щербань, Михальцов, Орлов, Непейвода, Саулите; реализации – Кушнарёв (3).





В первой встрече, состоявшейся в Италии, "Енисей-СТМ" также не оставил соперникам шансов - 46:0. Таким образом, подопечные Александра Первухина без проблем пробились в основной турнир Кубка Вызова сезона 2017/2018 годов.





Серебряный призёр чемпионата России 2016 года - "Красный Яр" из Красноярска, проигравший в первой встрече, состоявшейся в Грузии, румынской "Тимишоаре" со счётом 12:17, проводил ответную встречу в Румынии и одержал трудную победу со счётом 27:18 (14:8). Попытки – Пруидзе, Циклаури, Галиновский; реализации – Малагурадзе (3); штрафные – Малагурадзе (2).





Благодаря этой победе "Красный Яр" превзошёл румынскую команду по сумме двух встреч на четыре очка и также завоевал место в основном турнире Кубка Вызова будущего сезона.





Таким образом, впервые два российских клуба примут участие в основной сетке второго по рангу европейского клубного турнира. Кроме того, "Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют между собой 13 мая в столице Шотландии в Эдинбурге финальный матч "Континентального Щита".





Состав "Енисея-СТМ": 1. Андрей Поливалов, 2. Шамиль Магомедов, 3. Евгений Проненко, 4. Павел Бутенко, 5. Вячеслав Красильник, 6. Сергей Беленков, 7. Виталий Орлов, 8. Антон Рудой, 9. Алексей Щербань, 10. Юрий Кушнарёв (капитан), 11. Алексей Михальцов, 12. Дмитрий Герасимов, 13. Александр Будыченко, 14. Евгений Непейвода, 15. Игорь Курашов. Запасные: 16. Андрей Темнов, 17. Владимир Подрезов, 18. Азат Мусин, 19. Владимир Суслов, 20. Улдис Саулите, 21. Константин Узунов, 22. Сергей Тришин.



