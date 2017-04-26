На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Регби
Гандбол
Дзюдо
Боулинг
Хоккей на траве
Гольф
Мини-футбол
Шашки
Мотоциклетный спорт
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
26.04.2017 21:08
"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют в основном турнире Европейского Кубка Вызова по регби - 2017/2018
Два российских клуба провели в минувшие выходные ответные матчи плей-офф квалификации Европейского Кубка Вызова ("Континентальный Щит") по регби. 

Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ" в Москве принимал итальянский клуб "Мольяно" и одержал крупную победу - 51:7 (31:0). Попытки в составе "Енисея-СТМ" - Будыченко (2), Рудой, Магомедов, Щербань, Михальцов, Орлов, Непейвода, Саулите; реализации – Кушнарёв (3).

В первой встрече, состоявшейся в Италии, "Енисей-СТМ" также не оставил соперникам шансов - 46:0. Таким образом, подопечные Александра Первухина без проблем пробились в основной турнир Кубка Вызова сезона 2017/2018 годов. 

Серебряный призёр чемпионата России 2016 года - "Красный Яр" из Красноярска, проигравший в первой встрече, состоявшейся в Грузии, румынской "Тимишоаре" со счётом 12:17, проводил ответную встречу в Румынии и одержал трудную победу со счётом 27:18 (14:8). Попытки – Пруидзе, Циклаури, Галиновский; реализации – Малагурадзе (3); штрафные – Малагурадзе (2). 

Благодаря этой победе "Красный Яр" превзошёл румынскую команду по сумме двух встреч на четыре очка и также завоевал место в основном турнире Кубка Вызова будущего сезона. 

Таким образом, впервые два российских клуба примут участие в основной сетке второго по рангу европейского клубного турнира. Кроме того, "Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют между собой 13 мая в столице Шотландии в Эдинбурге финальный матч "Континентального Щита". 

Состав "Енисея-СТМ": 1. Андрей Поливалов, 2. Шамиль Магомедов, 3. Евгений Проненко, 4. Павел Бутенко, 5. Вячеслав Красильник, 6. Сергей Беленков, 7. Виталий Орлов, 8. Антон Рудой, 9. Алексей Щербань, 10. Юрий Кушнарёв (капитан), 11. Алексей Михальцов, 12. Дмитрий Герасимов, 13. Александр Будыченко, 14. Евгений Непейвода, 15. Игорь Курашов. Запасные: 16. Андрей Темнов, 17. Владимир Подрезов, 18. Азат Мусин, 19. Владимир Суслов, 20. Улдис Саулите, 21. Константин Узунов, 22. Сергей Тришин.

Состав "Красного Яра": 1. Сионе Фукофука, 2. Валерий Цнобиладзе, 3. Михаил Циклаури, 4. Виктор Архип, 5. Андрей Гарбузов, 6. Виктор Гресев, 7. Кирилл Готовцев, 8. Олег Препелицэ, 9. Антон Рябов, 10. Фангатапу Апикотоа, 11. Игорь Галиновский, 12. Лаша Малагурадзе, 13. Георгий Пруидзе, 14. Андрей Келлер, 15. Василий Артемьев (капитан). Запасные: 16. Сергей Баженов, 17. Сергей Новосёлов, 18. Александр Ильин, 19. Богдан Федотко, 20. Лаша Ломидзе, 21. Рушан Ягудин, 22. Евгений Коломийцев, 23. Кирилл Голосницкий.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/26/110297.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
26.04.2017 21:08
"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют в основном турнире Европейского Кубка Вызова по регби - 2017/2018
26.04.2017 21:08
Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на четвёртом этапе Мировой серии, победили новозеландки
22.04.2017 21:36
Женская сборная России вышла в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7
17.04.2017 18:40
Сборная Канады выиграла восьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне - 14-е
15.04.2017 21:14
Сборная России по регби стали чемпионом Европы среди юниоров (U-18)
15.04.2017 21:14
Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал восьмого этапа Мировой серии по регби-7
10.04.2017 23:32
Сборная Фиджи выиграла седьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне разделили 11-е место
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 