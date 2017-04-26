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26.04.2017 21:08
Елена Здрокова, фото с rugby.ru
Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на четвёртом этапе Мировой серии, победили новозеландки
Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд завершился в воскресенье в японском Китакюсю. 

Сборная России, завоевав по итогам предварительного этапа путёвку в четвертьфинал, встречалась на стартовом этапе плей-офф с командой Канады. Российские регбистки не смогли оказать соперницам достойного сопротивления, не сумев исполнить ни одного результативного действия против семи попыток и трёх реализаций у канадок и уступили - 0:41 (0:24). 

Таким образом, наша команда попала в турнир за пятое-восьмое места. В утешительном полуфинале россиянки встречались со сборной Франции и одержали убедительную победу - 26:5 (19:0). Попытки в составе сборной России - Михальцова, Здрокова (2), Скоромко; реализации - Кукина, Перестяк (2). 

В финальном матче за пятое место российская команда играла со сборной Англии и не оставила соперницам шансов, победив всухую - 31:0 (7:0). Попытки - Здрокова (2), Перестяк, Михальцова, Норицына; реализации - Кукина (2), Куликова. Таким образом, российские регбистки завершили японский этап на пятой позиции. 

Состав сборной России: Дарья Бобкова ("РГУТИС-Подмосковье"), Арина Быстрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Кукина ("РГУТИС-Подмосковье"), Юлия Ледовская ("РГУТИС-Подмосковье"), Дарья Норицина ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Петрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Елена Здрокова ("Енисей-СТМ"), Алёна Михальцова ("Енисей-СТМ"), Мария Перестяк ("Енисей-СТМ"), Снежана Кулькова ("Красный Яр"), Екатерина Скоромко (Казакова) ("Красный Яр"), Байзат Хамидова ("Красный Яр").

Победительницами этапа стали регбистки из Новой Зеландии, победив в финале сборную Канады - 17:14. В матче за бронзу сборная Австралии одолела команду Фиджи - 19:17. Седьмое место заняла сборная США, восьмое - Франции, девятое - Ирландии, десятое - Испании, одиннадцатое - Бразилии, двенадцатое - Японии. 

В общем зачёте Мировой серии сборная России также занимает пятое место, набрав 46 очков. Лидирует с 76 очками сборная Новой Зеландии, на втором месте австралийские регбистки (66), тройку лучших замыкают канадки (64), на четвёртой позиции команда Фиджи (50). Места с шестого по 15-е занимают сборные США (42), Франции (32), Англии (30), Ирландии (20), Испании (12), Бразилии (9), ЮАР (6), Японии (1), Папуа - Новой Гвинеи (1) и Аргентины (1).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/26/110296.html
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