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Женская сборная России вышла в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7

Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд проходит в японском городе Китакюсю.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе A, в стартовом матче встречалась с командой Франции. Российские регбистки одержали победу со счётом 26:5 (12:0). Попытки в составе сборной России занесли Хамидова, Михальцова, Кукина и вновь Михальцова, реализации успешно исполнили Михальцова и дважды Кукина.





Во втором туре российская команда играла с хозяйками этапа - японскими регбистками и одержала ещё одну уверенную победу - 29:5 (24:0). Попытки - Здрокова, Перестяк, Михальцова, Здрокова, Норицына, реализации - Перестяк (2).





На финише предварительного этапа российские регбистки встречались со сборной Новой Зеландии и не смогли на равных протимвостоять соперницам, уступив со счётом 5:29 (0:24). Попытка - Норицына.





Две победы в трёх матчах позволили нашей команде занять второе место в группе и завоевать путёвку в четвертьфинал. Соперницами нашей команды в стартовом раунде плей-офф станут канадские регбистки. Остальные пары 1/4 финала: Австралия - Франция, Фиджи - США и Новая Зеландия - Англия.





Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи японского этапа Мировой серии будут сыграны в воскресенье.





Состав сборной России: Дарья Бобкова ("РГУТИС-Подмосковье"), Арина Быстрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Кукина ("РГУТИС-Подмосковье"), Юлия Ледовская ("РГУТИС-Подмосковье"), Дарья Норицина ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Петрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Елена Здрокова ("Енисей-СТМ"), Алёна Михальцова ("Енисей-СТМ"), Мария Перестяк ("Енисей-СТМ"), Снежана Кулькова ("Красный Яр"), Екатерина Скоромко (Казакова) ("Красный Яр"), Байзат Хамидова ("Красный Яр").





Итоги предварительного этапа.





Группа A: Новая Зеландия - 7 очков (3 игры), Россия - 7(3), Франция - 5(3), Япония - 3(3).





Группа B: Австралия - 9(3), Фиджи - 7(3), Бразилия - 5(3), Ирландия - 3(3).



