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22.04.2017 21:36
фото с rugby.ru
Женская сборная России вышла в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7
Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд проходит в японском городе Китакюсю. 

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе A, в стартовом матче встречалась с командой Франции. Российские регбистки одержали победу со счётом 26:5 (12:0). Попытки в составе сборной России занесли Хамидова, Михальцова, Кукина и вновь Михальцова, реализации успешно исполнили Михальцова и дважды Кукина. 

Во втором туре российская команда играла с хозяйками этапа - японскими регбистками и одержала ещё одну уверенную победу - 29:5 (24:0). Попытки - Здрокова, Перестяк, Михальцова, Здрокова, Норицына, реализации - Перестяк (2). 

На финише предварительного этапа российские регбистки встречались со сборной Новой Зеландии и не смогли на равных протимвостоять соперницам, уступив со счётом 5:29 (0:24). Попытка - Норицына. 

Две победы в трёх матчах позволили нашей команде занять второе место в группе и завоевать путёвку в четвертьфинал. Соперницами нашей команды в стартовом раунде плей-офф станут канадские регбистки. Остальные пары 1/4 финала: Австралия - Франция, Фиджи - США и Новая Зеландия - Англия. 

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи японского этапа Мировой серии будут сыграны в воскресенье. 

Состав сборной России: Дарья Бобкова ("РГУТИС-Подмосковье"), Арина Быстрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Кукина ("РГУТИС-Подмосковье"), Юлия Ледовская ("РГУТИС-Подмосковье"), Дарья Норицина ("РГУТИС-Подмосковье"), Марина Петрова ("РГУТИС-Подмосковье"), Елена Здрокова ("Енисей-СТМ"), Алёна Михальцова ("Енисей-СТМ"), Мария Перестяк ("Енисей-СТМ"), Снежана Кулькова ("Красный Яр"), Екатерина Скоромко (Казакова) ("Красный Яр"), Байзат Хамидова ("Красный Яр").

Итоги предварительного этапа. 

Группа A: Новая Зеландия - 7 очков (3 игры), Россия - 7(3), Франция - 5(3), Япония - 3(3). 

Группа B: Австралия - 9(3), Фиджи - 7(3), Бразилия - 5(3), Ирландия - 3(3). 

Группа C: Канада - 9(3), США - 7(3), Англия - 5(3), Испания - 3(3). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/22/110288.html
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