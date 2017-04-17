Сборная Канады выиграла восьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне - 14-е

Восьмой этап Мировой серии по регби-7 завершился в воскресенье в Сингапуре.





Сборная России, потерпев на предварительном этапе три поражения, не сумела продолжить борьбу за награды и отправилась в турнир за девятое-шестнадцатое места. В утешительном четвертьфинале российские регбисты встречались со сборной Уэльса и потерпели поражение со счётом 12:19 (0:7). Попытки в составе сборной России исполнил Давыдов (дважды), точная реализация на счету Сухина.





В полуфинале за 13-16 места россияне играли со сборной Японии и в упорной борьбе одержали первую на сингапурском этапе победу - 24:21 (12:14). Попытки - Остроушко (2), Бабаев, Лазаренко, реализации – Сухин (2).





В финале за 13-е место наша команда встречалась со сборной Аргентины и после равного первого тайма провалила второй, потерпев крупное поражение - 19:40 (12:12). Попытки – Бабаев, Сухин, Остроушко, реализации – Сухин (2). Таким образом, сборная России финишировала на этапе 14-й.





Состав сборной России: Станислав Бондарев ("Кубань"), Юрий Гостюжев ("Кубань"), Владислав Лазаренко ("Кубань"), Владимир Остроушко ("Кубань"), Эдуард Филатов ("Кубань"), Илья Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Михаил Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Герман Давыдов ("ВВА-Подмосковье"), Владислав Созонов ("ВВА-Подмосковье"), Игорь Галиновский ("Красный Яр"), Дмитрий Сухин ("Красный Яр"), Денис Симпликевич ("Енисей-СТМ").





В главных четвертьфиналах сборная США победила команду Фиджи - 24:19, австралийцы одолели южноафриканцев - 19:17, сборная Канады взяла верх над новозеландцами - 26:14, а англичане с минимальным перевесом одолели кенийцев - 13:12.





В полуфиналах за пятое-восьмое места южноафриканцы победили фиджийцев - 19:14, а новозеландцы были сильнее кенийцев - 24:21. В матче за пятое место сборная Новой Зеландии переиграла команду ЮАР - 17:12.





В главных полуфиналах сборная США разгромила австралийцев - 40:7 (21:7), а канадцы были сильнее англичан - 17:5 (0:5).





В матче за бронзу англичане вырвали победу у австралийцев - 14:12 (7:12).





Победителями восьмого этапа Мировой серии стали канадские регбисты, выиграв в финале у сборной США - 26:19 (19:12).





В общем зачёте серии сборная России также идёт 14-й, набрав 25 очков. Лидерство сохраняет сборная ЮАР, набрав 157 очков. На втором месте сборная Фиджи (132), на третьем - английская команда (130). Далее идут сборные Новой Зеландии (110), США (101), Австралии (94), Канады (76), Аргентины (72), Шотландии (68), Уэльса (61), Кении (57), Франции (51), Самоа (36). Вслед за россиянами в таблице расположились команды Японии (16), Чили (6), Уганды (4), Папуа - Новой Гвинеи (2), Гонконга (1) и Южной Кореи (1).



