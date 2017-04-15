Сборная России по регби стали чемпионом Европы среди юниоров (U-18)

Чемпионат Европы по регби среди юниоров (не старше 18 лет) завершился в пятницу во Франции.





Сборная России стартовала четвертьфинальным матчем против команды Украины. Российские регбисты нанесли соперникам сокрушительное поражение - 62:3 (31:0). Результативные действия сборной России: попытки — Рябищук (2), Барышников (2), Акжигитов (2), Умаров, Заболотных, Корольков, Семиков; реализации — Маслов (6).





В других четвертьфиналах сборная Германии разгромила команду Люксембурга - 67:5, команда Нидерландов не оставила шансов польским регбистам - 50:10, а сборная Румынии крупно обыграла команду Чехии - 39:8.





В полуфинале российские регбисты встречались со сборной Румынии. Наша команда сломила сопротивление соперника, победив со счётом 27:14 (19:7). Попытки — Барышников (2), Заболотных, Грачев; реализации — Маслов (2); штрафной — Маслов.





В другом полуфинале сборная Нидерландов была сильнее команды Германии - 29:15.





В финальном матче наша команда встречалась со сборной Нидерландов. Уступая по ходу игры - 3:6 и 8:11, к перерыву россияне уже вели три очка, а во втором тайме закрепили успех и одержали победу - 20:11 (11:8). Попытки — Панкратов, Барышников, Рябищук; реализация — Маслов; штрафной — Маслов.





Таким образом, подопечные Виталия Сорокина завоевали награды высшего достоинства. Серебро - у голландцев, бронза - у сборной Румынии, переигравшей в маиче за третье место немецкую команду - 18:14. В матче за пятое место чешские регбисты были сильнее соседей из Польши - 32:10. Седьмой финишировала сборная Люксембурга, одержав победу над командой Украины - 36:24.



