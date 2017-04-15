Чемпионат Европы по регби среди юниоров (не старше 18 лет) завершился в пятницу во Франции.
Сборная России стартовала четвертьфинальным матчем против команды Украины. Российские регбисты нанесли соперникам сокрушительное поражение - 62:3 (31:0). Результативные действия сборной России: попытки — Рябищук (2), Барышников (2), Акжигитов (2), Умаров, Заболотных, Корольков, Семиков; реализации — Маслов (6).
В других четвертьфиналах сборная Германии разгромила команду Люксембурга - 67:5, команда Нидерландов не оставила шансов польским регбистам - 50:10, а сборная Румынии крупно обыграла команду Чехии - 39:8.
В полуфинале российские регбисты встречались со сборной Румынии. Наша команда сломила сопротивление соперника, победив со счётом 27:14 (19:7). Попытки — Барышников (2), Заболотных, Грачев; реализации — Маслов (2); штрафной — Маслов.
В другом полуфинале сборная Нидерландов была сильнее команды Германии - 29:15.
В финальном матче наша команда встречалась со сборной Нидерландов. Уступая по ходу игры - 3:6 и 8:11, к перерыву россияне уже вели три очка, а во втором тайме закрепили успех и одержали победу - 20:11 (11:8). Попытки — Панкратов, Барышников, Рябищук; реализация — Маслов; штрафной — Маслов.
Таким образом, подопечные Виталия Сорокина завоевали награды высшего достоинства. Серебро - у голландцев, бронза - у сборной Румынии, переигравшей в маиче за третье место немецкую команду - 18:14. В матче за пятое место чешские регбисты были сильнее соседей из Польши - 32:10. Седьмой финишировала сборная Люксембурга, одержав победу над командой Украины - 36:24.
Состав сборной России: Алишан Умаров (Краснодар), Артур Акжигитов (Москва), Александр Матвеев (Красноярск), Александр Никитин (Курск), Сергей Ефремов (Новокузнецк), Алексей Наставшев (Липецк), Никита Барышников (Красноярск), Александр Рябов (Таганрог), Михаил Грачёв (Москва), Павел Панков (Москва), Артём Корольков (Красноярск), Владимир Тонкошкуров (Красноярск), Даниил Ильин (Красноярск), Кирилл Кузьмичёв (Красноярск), Данила Семиков (Красноярск), Денис Цурупа (Красноярск), Тимур Маслов (Красноярск), Михаил Панкратов (Казань), Николай Семёнов (Красноярск), Данила Заболотных (Красноярск), Ефим Рябищук (Красноярск), Никита Мозоль (Калининград), Даниил Потиханов (Пенза), Роман Нагорин (Москва), Илья Чернышов (Липецк), Анатолий Скоков (Краснодарский край).