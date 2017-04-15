Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал восьмого этапа Мировой серии по регби-7

Восьмой этап Мировой серии по регби-7 проходит в Сингапуре.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе A, встречалась в стартовом матче с командой Канады. Российские регбисты потерпели поражение со счётом 15:28 (5:14). Попытки в составе сборной России - Созонов, Бондарев, Лазаренко.





Во втором туре наша команда играла со сборной Фиджи и не смогла на равных противостоять сопернику, уступив - 7:38 (0:24). Попытки – Сухин, реализации – Сухин.





Самым упорным стал матч заключительного тура группового этапа против сборной Гонконга, но и в нём наша команда не смогла добиться успеха, проиграв - 19:26 (12:14). Попытки – Баабев, Давыдов, Гостюжев, реализации – Сухин (2).





Потерпев три поражения, российские регбисты не смогли пробиться в восьмёрку сильнейших, продолжающую борьбу за награды, и сыграют в турнире за девятое-шестнадцатое места. В утешительном четвертьфинале наша команда сыграет со сборной Уэльса. Другие пары составили Гонконг - Шотландия, Аргентина - Франция и Япония - Самоа. В главных четвертьфиналах сыграют Фиджи - США, Австралия - ЮАР, Новая Зеландия - Канада и Англия - Кения.





Все четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи состоятся в воскресенье.





Итоги предварительного этапа.





Группа A: Фиджи - 9 очков (3 игры), Канада - 7(3), Гонконг - 5(3), Россия - 3(3).





Группа B: Англия - 7(3), ЮАР - 7(3), Япония - 5(3), Франция - 5(3).





Группа C: Австралия - 9(3), Кения - 7(3), Аргентина - 5(3), Самоа - 3(3).





Группа D: Новая Зеландия - 9(3), США - 7(3), Уэльс - 5(3), Шотландия - 3(3).



