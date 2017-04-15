На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Фехтование
Регби
Шахматы
Водное поло
Мини-футбол
Современное пятиборье
Спортинг
Парусный спорт
Картинг
Гольф
Автомобильный спорт
Дзюдо
Рукопашный бой
Мотоциклетный спорт
Бодибилдинг
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
15.04.2017 21:14
Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал восьмого этапа Мировой серии по регби-7
Восьмой этап Мировой серии по регби-7 проходит в Сингапуре.

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе A, встречалась в стартовом матче с командой Канады. Российские регбисты потерпели поражение со счётом 15:28 (5:14). Попытки в составе сборной России - Созонов, Бондарев, Лазаренко.

Во втором туре наша команда играла со сборной Фиджи и не смогла на равных противостоять сопернику, уступив - 7:38 (0:24). Попытки – Сухин, реализации – Сухин. 

Самым упорным стал матч заключительного тура группового этапа против сборной Гонконга, но и в нём наша команда не смогла добиться успеха, проиграв - 19:26 (12:14). Попытки – Баабев, Давыдов, Гостюжев, реализации – Сухин (2).

Потерпев три поражения, российские регбисты не смогли пробиться в восьмёрку сильнейших, продолжающую борьбу за награды, и сыграют в турнире за девятое-шестнадцатое места. В утешительном четвертьфинале наша команда сыграет со сборной Уэльса. Другие пары составили Гонконг - Шотландия, Аргентина - Франция и Япония - Самоа. В главных четвертьфиналах сыграют Фиджи - США, Австралия - ЮАР, Новая Зеландия - Канада и Англия - Кения. 

Все четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи состоятся в воскресенье. 

Итоги предварительного этапа. 

Группа A: Фиджи - 9 очков (3 игры), Канада - 7(3), Гонконг - 5(3), Россия - 3(3). 

Группа B: Англия - 7(3), ЮАР - 7(3), Япония - 5(3), Франция - 5(3). 

Группа C: Австралия - 9(3), Кения - 7(3), Аргентина - 5(3), Самоа - 3(3).

Группа D: Новая Зеландия - 9(3), США - 7(3), Уэльс - 5(3), Шотландия - 3(3). 

Состав сборной России на восьмой этап Мировой серии: Станислав Бондарев ("Кубань"), Юрий Гостюжев ("Кубань"), Владислав Лазаренко ("Кубань"), Владимир Остроушко ("Кубань"), Эдуард Филатов ("Кубань"), Илья Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Михаил Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Герман Давыдов ("ВВА-Подмосковье"), Владислав Созонов ("ВВА-Подмосковье"), Игорь Галиновский ("Красный Яр"), Дмитрий Сухин ("Красный Яр"), Денис Симпликевич ("Енисей-СТМ").
Города:
Сингапур
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/15/110260.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
15.04.2017 21:14
Сборная России по регби стали чемпионом Европы среди юниоров (U-18)
15.04.2017 21:14
Сборная России не смогла выйти в четвертьфинал восьмого этапа Мировой серии по регби-7
10.04.2017 23:32
Сборная Фиджи выиграла седьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне разделили 11-е место
08.04.2017 21:07
Мужская сборная России по регби-7 не попала в четвертьфинал этапа Мировой серии в Гонконге
04.04.2017 20:44
"Енисей-СТМ" одержал победу, "Красный Яр" уступил в матчах квалификации Кубка Вызова по регби
04.04.2017 20:43
Молодёжная сборная России (до 20 лет) завоевала бронзу чемпионата Европы по регби
22.03.2017 19:34
Сборная России победила команду Германии на финише чемпионата Европы по регби
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 