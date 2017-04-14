Шестой, заключительный этап серии парусных регат Dragon Winter Series - регата первого грейда XXII H.M. King Juan Carlos Trophy состоялся в португальском Кашкайше.
Первое место на этапе занял представляющий Турцию Энди Бидсуорт на яхте Provezza. Вторым финишировал Питер Хеерема из Нидерландов на Troika, третьим - британец Клаус Дидрихтс на Fever. Лучшим из россиян в Кашкайше стал Игорь Гойхберг на Zenith, финишировавший 13-м. Анатолий Логинов на Annapurna занял 15-е место. Лидировавший в общем зачёте после пяти этапов Дмитрий Самохин на Strange Litle Girl занял лишь 18-е место. Виктор Фогельсон на Sunflower финишировал 23-м, Василий Сенаторов на Even Better - 27-м.
Попадание в тройку позволило Клаусу Дитрихсу стать победителем серии в общем зачёте. Дмитрий Самохин стал серебряным призёром. Тройку лучших замкнул датчанин Ларс Хендриксен на Eva. Игорь Гойхберг - 27-й, Василий Сенаторов - 34-й, Дмитрий Бондаренко - 35-й, Анатолий Логинов - 47-й, Виктор Фогельсон - 50-й.