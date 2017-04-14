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Дмитрий Самохин занял второе место в серии парусных регат Dragon Winter Series

Шестой, заключительный этап серии парусных регат Dragon Winter Series - регата первого грейда XXII H.M. King Juan Carlos Trophy состоялся в португальском Кашкайше.





Первое место на этапе занял представляющий Турцию Энди Бидсуорт на яхте Provezza. Вторым финишировал Питер Хеерема из Нидерландов на Troika, третьим - британец Клаус Дидрихтс на Fever. Лучшим из россиян в Кашкайше стал Игорь Гойхберг на Zenith, финишировавший 13-м. Анатолий Логинов на Annapurna занял 15-е место. Лидировавший в общем зачёте после пяти этапов Дмитрий Самохин на Strange Litle Girl занял лишь 18-е место. Виктор Фогельсон на Sunflower финишировал 23-м, Василий Сенаторов на Even Better - 27-м.



