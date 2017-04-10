Владислав Лазаренко, фото с rugby.ru

Сборная Фиджи выиграла седьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне разделили 11-е место

Седьмой этап Мировой серии по регби-7 завершился в воскресенье в Гонконге.





Сборная России, не сумев по итогам группового этапа пробиться в восьмёрку сильнейших, попала в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места, который начала матчем против команды Южной Кореи. Россияне разгромили соперника со счётом 43:0 (22:0). Попытки – Лазаренко (2), Живатов, Созонов, Сухин, Бабаев, Филатов, реализации – Сухин (2), Бабаев, Гостюжев.





В полуфинале за девятое-двенадцатое места российские регбисты встречались со сборной Кении и уступили со счётом 5:24 (0:17). Попытка в составе сборной России - Капалин.





Наша команда разделила 11-12 места со сборной Франции.





В главных четвертьфиналах сборная Австралии одержала победу над аргентинцами - 21:12, команда Фиджи была сильнее канадцев - 29:12, американские регбисты не оставили шансов англичанам - 27:7, а сборная ЮАР выбила из турнира команду Новой Зеландии - 21:19.





В полуфиналах сборная Фиджи уверенно обыграла австралийцев - 33:12, а команда ЮАР сломила сопротивление американцев - 29:24.





В матче за бронзу австралийцы взяли верх над сборной США - 26:19. Победителями гонконгского этапа стали фиджийские регбисты, всухую обыграв в финале сборную Австралии - 22:0.





По итогам семи этапов (Дубай, Кейптаун, Веллингтон, Сидней, Лас-Вегас, Ванкувер, Гонконг) сборная России занимает 14-е место, набрав 23 очка. Лидирует сборная ЮАР со 145 очками, на втором месте сборная Фиджи (122), замыкают тройку лучших англичане (113). Далее идут команды Новой Зеландии (97), США (82), Австралии (79), Аргентины (69), Шотландии (61), Канады (54), Уэльса (53), Кении (47), Франции (46) и Самоа (31). Вслед за россиянами располагаются сборные Японии (15), Чили (6), Уганды (4), Папуа - Новой Гвинеи (2) и Южной Кореи (1).



