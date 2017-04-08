Мужская сборная России по регби-7 не попала в четвертьфинал этапа Мировой серии в Гонконге

Седьмой этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд проходит в Гонконге.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе D, встречалась в стартовом матче с командой США и после неудачного первого тайма сократила отставание, но отыграться не смогла, уступив со счётом 7:14 (0:14). Попытка и реализация в нашей команде на счету Давыдова.





Во втором туре российские регбисты встречались со сборной Аргентины. Исполнив две попытки в первом тайме, россияне провалили вторую половину и вновь уступили - 12:17 (12:0). Попытки – Остроушко, Живатов, реализации – Сухин.





На финише группового этапа наша команда играла со сборной Шотландии и одержала волевую победу - 14:5 (0:5). Попытки – Лазаренко, Капалин, реализации – Остроушко, Сухин.





В других матчах нашей группы сборная США одержала победы над командами Шотландии - 19:14 (19:0) и Аргентины - 33:5 (12:5). Аргентинцы взяли верх над шотландцами - 22:14 (12:7).





Таким образом, одной победы и пяти очков хватило нашим регбистам лишь для третьего места в группе. Первой финишировала сборная США с девятью очками, семь - у команды Аргентины, и замкнули турнирную таблицу с тремя очками шотландские регбисты.





Итоги предварительного этапа в остальных группах:





Группа A. Австралия - 9 очков, Англия - 7, Самоа - 5, Южная Корея - 3.

Группа B. ЮАР - 9, Канада - 7, Кения - 5, Франция - 3.

Группа C. Фиджи - 8, Новая Зеландия - 7, Уэльс - 6, Япония - 3.





Не сумев пробиться в восьмёрку, продолжающую борьбу за награды, сборная России попала в утешительный четвертьфинал за девятое-шестнадцатое места, гре встретится в воскресенье с командой Южной Кореи. Остальные пары утешительного турнира составили Самоа - Шотландия, Уэльс - Франция и Кения - Япония. В главных четвертьфиналах сыграют: Австралия - Аргентина, Фиджи - Канада, США - Англия, ЮАР - Новая Зеландия.





В воскресенье также пройдут полуфинальные и финальные матчи.



