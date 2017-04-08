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08.04.2017 21:07
Мужская сборная России по регби-7 не попала в четвертьфинал этапа Мировой серии в Гонконге
Седьмой этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд проходит в Гонконге. 

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе D, встречалась в стартовом матче с командой США и после неудачного первого тайма сократила отставание, но отыграться не смогла, уступив со счётом 7:14 (0:14). Попытка и реализация в нашей команде на счету Давыдова. 

Во втором туре российские регбисты встречались со сборной Аргентины. Исполнив две попытки в первом тайме, россияне провалили вторую половину и вновь уступили - 12:17 (12:0). Попытки – Остроушко, Живатов, реализации – Сухин.

На финише группового этапа наша команда играла со сборной Шотландии и одержала волевую победу - 14:5 (0:5). Попытки – Лазаренко, Капалин, реализации – Остроушко, Сухин.

В других матчах нашей группы сборная США одержала победы над командами Шотландии - 19:14 (19:0) и Аргентины - 33:5 (12:5). Аргентинцы взяли верх над шотландцами - 22:14 (12:7). 

Таким образом, одной победы и пяти очков хватило нашим регбистам лишь для третьего места в группе. Первой финишировала сборная США с девятью очками, семь - у команды Аргентины, и замкнули турнирную таблицу с тремя очками шотландские регбисты. 

Итоги предварительного этапа в остальных группах:

Группа A. Австралия - 9 очков, Англия - 7, Самоа - 5, Южная Корея - 3.
Группа B. ЮАР - 9, Канада - 7, Кения - 5, Франция - 3. 
Группа C. Фиджи - 8, Новая Зеландия - 7, Уэльс - 6, Япония - 3.

Не сумев пробиться в восьмёрку, продолжающую борьбу за награды, сборная России попала в утешительный четвертьфинал за девятое-шестнадцатое места, гре встретится в воскресенье с командой Южной Кореи. Остальные пары утешительного турнира составили Самоа - Шотландия, Уэльс - Франция и Кения - Япония. В главных четвертьфиналах сыграют: Австралия - Аргентина, Фиджи - Канада, США - Англия, ЮАР - Новая Зеландия. 

В воскресенье также пройдут полуфинальные и финальные матчи. 

Города:
Гонконг
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/08/110233.html
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