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04.04.2017 20:44
"Енисей-СТМ" одержал победу, "Красный Яр" уступил в матчах квалификации Кубка Вызова по регби
Два российских клуба провели в минувшие выходные первые матчи плей-офф квалификации Кубка Вызова по регби, получившей статус третьего еврокубка и новое название - "Европейский регбийный континентальный щит".

Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ" играл на выезде с итальянским клубом "Мольяно". Хозяева ничего не смогли противопоставить красноярцам, потерпев сокрушительное поражение - 0:46 (0:24). Результативные действия "Енисея-СТМ": попытки – Михальцов (2), Рудой, Симпликевич, Орлов, Кушнарев, Гачечиладзе, Морозов; реализации – Кушнарев (3).

Состав "Енисея-СТМ": 1. Андрей Поливалов, 2. Назир Гасанов, 3. Иннокентий Зыков, 4. Улдис Саулите, 5. Дмитрий Кротов, 6. Павел Бутенко, 7. Виталий Орлов, 8. Антон Рудой, 9. Алексей Щербань, 10. Юрий Кушнарёв, 11. Денис Симпликевич, 12. Дмитрий Герасимов, 13. Давид Качарава, 14. Алексей Михальцов, 15. Игорь Курашов. Запасные: 16. Шамиль Магомедов, 17. Валерий Морозов, 18. Евгений Проненко, 19. Михеил Гачечиладзе, 20. Евгений Непейвода, 21. Константин Узунов, 22. Сергей Тришин, 23. Вячеслав Красильник.

Другой красноярский клуб - серебряный призёр чемпионата страны "Красный Яр" проводил свой домашний матч против румынского клуба "Тимишоара" в грузинском Рустави. Уступая после первого тайма, красноярцы во второй половине повели в счёте, но неудачно провели концовку и, играя в большинстве, упустили преимущество, проиграв в итоге - 12:17 (3:5). Все очки нашей команде принёс Лаша Малагурадзе, точно исполнив четыре штрафных. 

Состав "Красного Яра": 1. Сионе Фукофука, 2. Валерий Цнобиладзе, 3. Азамат Битиев, 4. Виктор Архип, 5. Лаша Ломидзе, 6. Виктор Гресев, 7. Кирилл Готовцев, 8. Олег Препелицэ, 9. Рушан Ягудин, 10. Антон Рябов, 11. Игорь Галиновский, 12. Лаша Малагурадзе, 13. Георгий Пруидзе, 14. Андрей Келлер, 15 - Василий Артемьев (капитан). Запасные: 16. Сергей Баженов, 17. Сергей Новосёлов, 18. Михаил Циклаури, 19. Андрей Гарбузов, 20. Богдан Федотко, 21. Сергей Кузьменко, 22. Фангатапу Апикотоа, 23. Кирилл Голосницкий.

Ответные матчи состоятся 22 апреля. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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