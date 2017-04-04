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04.04.2017 20:43
Молодёжная сборная России (до 20 лет) завоевала бронзу чемпионата Европы по регби
Чемпионат Европы по регби среди молодёжных команд (игроки не старше 20 лет) состоялся в столице Румынии Бухаресте. 

Стартовым для российских регбистов на турнире стал четвертьфинальный матч против сборной Германии. Наша команда одержала крупную победу - 47:10 (19:3). Попытки в составе сборной России выполнили Машкин, Малышкин, Мишечкин, Будыченко, Петросян и Филиппов, четыре реализации и три точных штрафных на счету Будыченко.

Результаты остальных матчей 1/4 финала: Испания - Швейцария 36:13, Португалия - Нидерланды 42:5, Румыния - Бельгия 28:22. 

После этой победы наша команда вышла в полуфинал, где россиянам противостояла сборная Испании. Российские регбисты уступили со счётом 19:37 (7:20). Две попытки на счету Ильина, одну исполнил Берцов. Две реализации точно пробил Будыченко. 

В другом полуфинале сборная Португалии переиграла команду Румынии со счётом 21:16. 

Не сумев выйти в финал, россияне завершали турнир матчем за третье место против сборной Румынии. Наша команда не оставила соперникам никаких шансов, победив со счётом 33:5 (12:0). Три попытки в активе Баженова, по одному разу мяч в зачётку соперника занесли Филиппов и Ромашев. Четыре успешные реализации на счету Будыченко. 

Таким образом, подопечные Юрия Краснобаева стали бронзовыми призёрами европейского первенства. Чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победив в упорном финальном поединке команду Испании - 12:7. В матче за пятое место бельгийские регбисты были сильнее сборной Германии - 30:14. Седьмое место заняла сборная Нидерландов, всухую разгромив швейцарцев - 30:0. 

Состав сборной России: Денис Машкин (Красноярск), Степан Серяков (Красноярск), Антон Волков (Красноярск), Виталий Немцев (Красноярск), Евгений Малышкин (Красноярск), Александр Будыченко (Красноярск), Антон Сабанов (Красноярск), Александр Гаврилов (Красноярск), Дмитрий Пастернак (Красноярск), Рафаэль Лоскутов (Красноярск), Юрий Ромашёв (Красноярск), Виктор Козловский (Красноярск), Александр Ильин (Красноярск), Руслан Баженов (Красноярск), Никита Филиппов (Новокузнецк), Сергей Мотов (Монино), Гор Петросян (Монино), Олег Киносьян (Краснодар), Иван Мухин (Краснодар), Павел Жигайлов (Краснодар), Никита Скачко (Краснодар), Дмитрий Кровяков (Казань), Алексей Беспалов (Пенза), Евгений Мишечкин (Москва), Максим Берцов (Москва), Владислав Лесников (Москва). 
Города:
Бухарест
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/04/110216.html
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