Молодёжная сборная России (до 20 лет) завоевала бронзу чемпионата Европы по регби

Чемпионат Европы по регби среди молодёжных команд (игроки не старше 20 лет) состоялся в столице Румынии Бухаресте.





Стартовым для российских регбистов на турнире стал четвертьфинальный матч против сборной Германии. Наша команда одержала крупную победу - 47:10 (19:3). Попытки в составе сборной России выполнили Машкин, Малышкин, Мишечкин, Будыченко, Петросян и Филиппов, четыре реализации и три точных штрафных на счету Будыченко.





Результаты остальных матчей 1/4 финала: Испания - Швейцария 36:13, Португалия - Нидерланды 42:5, Румыния - Бельгия 28:22.





После этой победы наша команда вышла в полуфинал, где россиянам противостояла сборная Испании. Российские регбисты уступили со счётом 19:37 (7:20). Две попытки на счету Ильина, одну исполнил Берцов. Две реализации точно пробил Будыченко.





В другом полуфинале сборная Португалии переиграла команду Румынии со счётом 21:16.





Не сумев выйти в финал, россияне завершали турнир матчем за третье место против сборной Румынии. Наша команда не оставила соперникам никаких шансов, победив со счётом 33:5 (12:0). Три попытки в активе Баженова, по одному разу мяч в зачётку соперника занесли Филиппов и Ромашев. Четыре успешные реализации на счету Будыченко.





Таким образом, подопечные Юрия Краснобаева стали бронзовыми призёрами европейского первенства. Чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победив в упорном финальном поединке команду Испании - 12:7. В матче за пятое место бельгийские регбисты были сильнее сборной Германии - 30:14. Седьмое место заняла сборная Нидерландов, всухую разгромив швейцарцев - 30:0.



