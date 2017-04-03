Стефания Елфутина, фото с morvesti.ru

Стефания Елфутина стала бронзовым призёром парусной регаты "Кубок Принцессы Софии" в Испании

Традиционная международная парусная регата "Кубок Принцессы Софии" завершилась в субботу в Испании.





Призёр Олимпийских игр - 2016 россиянка Стефания Елфутина заняла третье место в классе "RS:X" среди женщин. Победу одержала Софья Ночети-Клепацка из Польши, второй финишировала китаянка Чжен Манцзя. Мариам Сехпосян - 45-я, Анастасия Моисеева - 57-я.





В этом же классе среди мужчин победил поляк Павел Тарновский, второе место занял испанец Иван Пастор Лафуэнте, третье - южнокореец Таехон Ли. Александр Аскеров - 20-й, Евгений Айвазян - 32-й, Андрей Загайнов - 40-й, Владислав Бурмистренко - 41-й, Максим Токарев - 79-й.





Павел Созыкин и Денис Грибанов заняли четвёртое место в классе "470". Главный приз завоевали японцы Тецуя Исозаки и Акира Такаянаги, вторыми финишировали шведы Карл-Фредрик Фок и Маркус Дакхаммар, третьими - испанцы Хорди Ксаммар и Никлас Родригес.





У женщин в этом классе победили Афродита Зегерс и Аннелёс ван Вин из Нидерландов, серебро завоевали Агнешка Скрзыпулек и Йоланта Огар из Польши, бронзу - испанки Сильвия Мас Депарес и Патрисиа Кантеро. Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская финишировали 22-ми.





Британцы Джеймс Петерс и Финн Стеррит стали победителями регаты в классе "49". Серебро завоевали испанцы Диего Ботин ле Шевер и Яго Лопес Марра, бронзу - британцы Дилан Флетчер-Скотт и Стюарт Битхелл. Ян Чех и Иван Зотов - 26-е, Константин Носов и Александр Гайдаенко - 38-е.





Швед Макс Салминен первенствовал в классе "Финн". Вторым финишировал венгр Жомбор Береш, третьим - турок Аликан Кайнар. Аркадий Кистанов - 16-й, Евгений Деев - 26-й, Евгений Бугаевский - 39-й, Юрий Половинкин - 50-й, Михаил Петрига - 51-й.





Итальянец Франческо Марраи одержал победу в классе "Лазер". На втором и третьем местах - британцы Эллиот Хансен и Ник Томпсон. Сергей Комиссаров - 26-й, Максим Николаев - 60-й, Кирилл Евфимьевский - 68-й.



