Дмитрий Кротов, фото с rugby.ru

Сборная России победила команду Германии на финише чемпионата Европы по регби

Чемпионат Европы по регби 2017 года завершился в минувшие выходные.





Сборная России в пятом, заключительном туре принимала в Сочи команду Германии. В первом тайме россияне открыли счёт попыткой Рамиля Гайсина с реализацией Юрия Кушнарёва. Вскоре соперники сравняли счёт, но на перерыв наша команда ушла с перевесом благодаря попытке Дениса Симпликевича.





После возобновления игры Дмитрий Герасимов исполнил попытку, подкреплённую реализацией Кушнарёва. Немцы сократили разрыв двумя точными штрафными, но затем последовала попытка Евгения Елгина с реализацией Кушнарёва. Попытка с реализацией в исполнении гостей вновь сократила разницу до шести очков. После этого россияне заработали 26 очков подряд: попытки занесли Василий Артемьев, дважды - Дмитрий Кротов и ещё раз - Герасимов, ещё две реализации точно пробил Кушнарёв и одну - Гайсин. В концовке немецкие регбисты занесли попытку, которая уже не могла повлиять на исход борьбы. Наша команда уверенно победила с бонусным очком за четыре и более попыток - 52:25.





Сборная России набрала в пяти матчах девять очков и заняла четвёртое место. Чемпионами континента довольно неожиданно стали румынские регбисты, победив в Бухаресте сборную Грузии - 8:7, сравнявшись с грузинами по количеству очков и опередив их по дополнительным показателям. Бронза в активе сборной Испании, всухую обыгравшей в Мадриде бельгийцев - 30:0. На пятом месте сборная Германии, на шестом - команда Бельгии. Бельгийцы проведут в мае стыковой матч за место в высшем дивизионе чемпионата Европы со сборной Португалии.





Россия - Германия 52:25 (12:7)

5:0. Рамиль Гайсин, попытка, 3 мин.

7:0. Юрий Кушнарёв, реализация, 4 мин.

7:5. Райнор Паркинсон, попытка, 12 мин.

7:7. Райнор Паркинсон, реализация, 13 мин.

12:7. Денис Симпликевич, попытка, 32 мин.

17:7. Дмитрий Герасимов, попытка, 42 мин.

19:7. Юрий Кушнарёв, реализация, 43 мин.

19:10. Крис Хильсенбек, штрафной, 47 мин.

19:13. Крис Хильсенбек, штрафной, 55 мин.

24:13. Евгений Елгин, попытка, 57 мин.

26:13. Юрий Кушнарёв, реализация, 58 мин.

26:18. Пьер Матурин, попытка, 60 мин.

26:20. Крис Хильсенбек, реализация, 61 мин.

31:20. Василий Артемьев, попытка, 64 мин.

33:20. Рамиль Гайсин, реализация, 65 мин.

38:20. Дмитрий Кротов, попытка, 67 мин.

43:20. Дмитрий Герасимов, попытка, 70 мин.

45:20. Юрий Кушнарёв, реализация, 71 мин.

50:20. Дмитрий Кротов, попытка, 75 мин.

52:20. Юрий Кушнарёв, реализация, 77 мин.

52:25. Пьер Матурин, попытка, 80+3 мин.





Состав сборной России: Юрий Кушнарёв, Денис Симпликевич, Дмитрий Герасимов, Игорь Галиновский, Василий Артемьев (капитан), Рамиль Гайсин, Константин Узунов, Антон Рудой, Дмитрий Кротов, Виктор Гресев, Евгений Елгин, Богдан Федотко, Иннокентий Зыков, Валерий Цнобиладзе, Андрей Поливалов. На замену выходили: Владимир Подресов, Азамат Битиев, Павел Бутенко, Тагир Гаджиев, Алексей Щербань, Игорь Курашов. Запасные: Назир Гасанов, Сергей Тришин.



