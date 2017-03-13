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13.03.2017 22:50
Сборная Англии выиграла шестой этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу
Шестой этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувшие выходные в канадском Ванкувере. 

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе D, в стартовом матче встречалась со сборной Новой Зеландии и потерпела крупное сухое поражение - 0:40 (0:12).  

Во втором туре российские регбисты сошлись с хозяевами - сборной Канады и вновь уступили - 5:26 (5:7). Попытка у россиян - Филатов.

На финише группового турнира наша команда играла со сборной Шотландии и в упорной борьбе одержала первую победу - 12:10 (7:5). Попытки - Филатов, Пеки, реализация – Давыдов.

Результаты других матчей в нашей группе: Канада - Шотландия 28:15 (21:5), Новая Зеландия - Шотландия 33:12 (21:5), Новая Зеландия - Канада 15:14 (10:7).
Итоговое турнирное положение: Новая Зеландия - 9 очков (3 игры), Канада - 7(3), Россия - 5(3), Шотландия - 3(3). 

Заняв третье место в группе, сборная России попала в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места, где в четвертьфинальном матче встретилась с командой Чили и всухую проиграла - 0:10 (0:5). 

В полуфинале за 13-16 места наша команда играла со сборной Японии и вновь проиграла, не выполнив ни одного результативного действия - 0:21 (0:7). Таким образом, российская сборная разделила на канадском этапе 15-16 места.

В главных полуфиналах сборная ЮАР переиграла команду США - 14:10 (7:5), а английские регбисты не оставили шансов сборной Фиджи - 40:7 (19:0). 

Бронзовыми призёрами ванкуверского турнира стали фиджийцы, в упорной борьбе выигравшие метч за третье место у американской сборной - 28:24 (14:12).

В главном финале сборная Англии взяла верх над командой ЮАР - 19:7 (7:7). 

Общий зачёт Мировой серии после шести этапов: 1. ЮАР - 126 очков; 2. Англия - 103; 3. Фиджи - 100; 4. Новая Зеландия - 84; 5. США - 67; 6. Австралия - 62; 7. Аргентина - 57; 8. Шотландия - 53; 9. Уэльс - 51; 10. Канада - 44; 11. Франция - 41; 12. Кения - 40; 13. Самоа - 30; 14. Россия - 18; 15. Япония - 12; 16. Чили - 6; 17. Уганда - 4; 18. Папуа - Новая Гвинея - 2.  
Города:
Ванкувер
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/13/110140.html
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