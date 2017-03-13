Сборная Англии выиграла шестой этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу

Шестой этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувшие выходные в канадском Ванкувере.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе D, в стартовом матче встречалась со сборной Новой Зеландии и потерпела крупное сухое поражение - 0:40 (0:12).





Во втором туре российские регбисты сошлись с хозяевами - сборной Канады и вновь уступили - 5:26 (5:7). Попытка у россиян - Филатов.





На финише группового турнира наша команда играла со сборной Шотландии и в упорной борьбе одержала первую победу - 12:10 (7:5). Попытки - Филатов, Пеки, реализация – Давыдов.





Результаты других матчей в нашей группе: Канада - Шотландия 28:15 (21:5), Новая Зеландия - Шотландия 33:12 (21:5), Новая Зеландия - Канада 15:14 (10:7).

Итоговое турнирное положение: Новая Зеландия - 9 очков (3 игры), Канада - 7(3), Россия - 5(3), Шотландия - 3(3).





Заняв третье место в группе, сборная России попала в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места, где в четвертьфинальном матче встретилась с командой Чили и всухую проиграла - 0:10 (0:5).





В полуфинале за 13-16 места наша команда играла со сборной Японии и вновь проиграла, не выполнив ни одного результативного действия - 0:21 (0:7). Таким образом, российская сборная разделила на канадском этапе 15-16 места.





В главных полуфиналах сборная ЮАР переиграла команду США - 14:10 (7:5), а английские регбисты не оставили шансов сборной Фиджи - 40:7 (19:0).





Бронзовыми призёрами ванкуверского турнира стали фиджийцы, в упорной борьбе выигравшие метч за третье место у американской сборной - 28:24 (14:12).





В главном финале сборная Англии взяла верх над командой ЮАР - 19:7 (7:7).



