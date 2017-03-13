На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Гольф
Мини-футбол
Ездовой спорт
Рэндзю
Скалолазание спортивное
Регби
Водное поло
Мотоциклетный спорт
Го
Поло (конное поло)
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
13.03.2017 22:12
Юрий Кушнарёв, фото с rugbyonline.ru
Сборная России по регби уступила грузинам в матче чемпионата Европы
Матчи четвёртого тура чемпионата Европы по регби состоялись в минувшие выходные. 

Сборная России встречалась в столице Грузии Тбилиси с национальной командой этой страны. В начале встречи одна из атак хозяев завершилась попыткой с успешной реализацией. На 26-й минуте грузинские регбисты увеличили своё преимущество до 14 очков благодаря попытке Лобжанидзе и реализации Квирикашвили, совершившего в этой результативной атаке сольный проход. 

Во вторые сорок минут обе команды выполнили по две попытки с реализацией. Попытки в составе россиян на счету Юрия Кушнарёва и Дмитрия Кротова. Кушнарёв заработал также четыре очка за две реализации. В итоге - победа сборной Грузии со счётом 28:14. 

Состав сборной России: 1. Валерий Морозов; 2. Назир Гасанов; 3. Азамат Битиев; 4. Евгений Елгин; 5. Иннокентий Зыков; 6. Виктор Гресев; 7. Тагир Гаджиев; 8. Павел Бутенко; 9. Константин Узунов; 10. Рамиль Гайсин; 11. Денис Симпликевич; 12. Василий Артемьев (капитан); 13. Дмитрий Герасимов; 14. Игорь Курашов; 15. Юрий Кушнарёв.
Запасные: 16. Сергей Чернышёв; 17. Владимир Подрезов; 18. Евгений Проненко; 19. Дмитрий Кротов; 20. Дмитрий Гриценко; 21. Антон Рябов; 22. Алексей Михальцов; 23. Евгений Коломийцев. 

В других матчах тура сборная Бельгии на своём поле потерпела поражение от команды Румынии со счётом 17:33, а сборная Германии в домашнем матче уступила испанским регбистам - 15:32. Сборная России занимает пятую строчку турнирной таблицы, уступая командам Грузии, Румынии, Испании, Германии и опережая лишь бельгийцев. 

В пятом, заключительном туре подопечные Александра Первухина встретятся 19 марта в Сочи с командой Германии. В других матчах сыграют Румыния - Грузия и Испания - Бельгия.

Турнирное положение: Грузия - 18 очков (4 игры), Румыния - 15(4), Испания - 8(4), Германия - 8(4), Россия - 4(4), Бельгия - 2(4). 
Города:
Тбилиси
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/13/110139.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
13.03.2017 22:12
Сборная России по регби уступила грузинам в матче чемпионата Европы
06.03.2017 21:59
Сборная ЮАР выиграла пятый этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу
05.03.2017 21:22
Сборная Новой Зеландии выиграла третий этап Мировой серии по регби-7 среди женщин, россиянки - шестые
04.03.2017 22:42
Сборная России уступила команде Румынии в третьем туре чемпионата Европы по регби
23.02.2017 22:41
Сборная России по регби победила бельгийцев во втором туре чемпионата Европы
14.02.2017 21:00
Сборная России по регби проиграла испанцам на старте чемпионата Европы
07.02.2017 22:22
Сборные Англии, Шотландии и Уэльса победили на старте Кубка шести наций по регби
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 