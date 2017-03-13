Юрий Кушнарёв, фото с rugbyonline.ru

Сборная России по регби уступила грузинам в матче чемпионата Европы

Матчи четвёртого тура чемпионата Европы по регби состоялись в минувшие выходные.





Сборная России встречалась в столице Грузии Тбилиси с национальной командой этой страны. В начале встречи одна из атак хозяев завершилась попыткой с успешной реализацией. На 26-й минуте грузинские регбисты увеличили своё преимущество до 14 очков благодаря попытке Лобжанидзе и реализации Квирикашвили, совершившего в этой результативной атаке сольный проход.





Во вторые сорок минут обе команды выполнили по две попытки с реализацией. Попытки в составе россиян на счету Юрия Кушнарёва и Дмитрия Кротова. Кушнарёв заработал также четыре очка за две реализации. В итоге - победа сборной Грузии со счётом 28:14.





Состав сборной России: 1. Валерий Морозов; 2. Назир Гасанов; 3. Азамат Битиев; 4. Евгений Елгин; 5. Иннокентий Зыков; 6. Виктор Гресев; 7. Тагир Гаджиев; 8. Павел Бутенко; 9. Константин Узунов; 10. Рамиль Гайсин; 11. Денис Симпликевич; 12. Василий Артемьев (капитан); 13. Дмитрий Герасимов; 14. Игорь Курашов; 15. Юрий Кушнарёв.

Запасные: 16. Сергей Чернышёв; 17. Владимир Подрезов; 18. Евгений Проненко; 19. Дмитрий Кротов; 20. Дмитрий Гриценко; 21. Антон Рябов; 22. Алексей Михальцов; 23. Евгений Коломийцев.





В других матчах тура сборная Бельгии на своём поле потерпела поражение от команды Румынии со счётом 17:33, а сборная Германии в домашнем матче уступила испанским регбистам - 15:32. Сборная России занимает пятую строчку турнирной таблицы, уступая командам Грузии, Румынии, Испании, Германии и опережая лишь бельгийцев.





В пятом, заключительном туре подопечные Александра Первухина встретятся 19 марта в Сочи с командой Германии. В других матчах сыграют Румыния - Грузия и Испания - Бельгия.



