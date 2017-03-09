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09.03.2017 21:15
Мария Толоконина, фото с climbing.ru
Николай Кузовлев, Мария Толоконина, Антон Сухарев и Екатерина Феоктистова стали чемпионами России по ледолазанию
Чемпионат России по ледолазанию завершился в среду в Кирове. 

Чемпионом страны среди мужчин в лазании на трудность стал Николай Кузовлев. Серебряную медаль завоевал Радомир Прощенко, бронзовую - Максим Томилов. 

Женские соревнования в этой дисцилине выиграла Мария Толоконина. Серебро - у Марии Эдлер, бронза - у Алёны Кочебаевой. 

В лазании на скорость среди мужчин первенствовал Антон Сухарев, серебряным призёром стал Антон Немов, бронзовым - Николай Кузовлев. 

Быстрейшей среди женщин стала Екатерина Феоктистова. Серебро - у Натальи Беляевой, бронза - у Марии Толокониной. 
Города:
Киров, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/09/110130.html
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