Новости фото с rusyf.ru "Русские богатыри" финишировали вторыми в серии парусных регат 2016/2017 International Melges 20 Miami Winter Series Заключительная парусная регата зимней серии 2016/2017 International Melges 20 Miami Winter Series состоялась в минувший уик-энд в Майами (США).

Сильный порывистый ветер позволил провести лишь три гонки первого дня. Победителем сокращённой регаты стал американский экипаж Cinghiale под управлением Роба Уайбера.

Российская команда "Русские богатыри" (Игорь Рытов, Константин Беспутин, Антон Сергеев) заняла в финальной регате серии четвёртое место, что позволило нашим яхтсменам стать серебряными призёрами в общем зачёте. Победу в серии одержала американская Pacific Yankee под управлением Дрю Фрэйдеса, - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта. Майами Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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