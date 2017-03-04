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Сборная России уступила команде Румынии в третьем туре чемпионата Европы по регби

Матч третьего тура чемпионата Европы по регби между сборными России и Румынии состоялся в субботу на стадионе "Центральный" в Сочи.





В первом тайме гости открыли счёт попыткой с реализацией, заблокировав перед этим удар Алексея Щербаня. До конца первых сорока минут гости положили ещё одну попытку с реализацией, в активе же россиян лишь точный штрафной в исполнении Юрия Кушнарёва. Итог первого тайма - 14:3 в пользу гостей.





Единственную попытку наша команда исполнила во втором тайме уже после 25 пропущенных очков - мяч в зачётное поле соперника занёс Валерий Морозов, выполнив свою первую попытку за сборную, а затем два очка за реализацию заработал Юрий Кушнарёв. Однако большего подопечные Александра Первухина сделать не смогли, а румынские регбисты исполнили ещё одну попытку, одержав победу со счётом 30:10 и заработав бонусное очко за четыре попытки.





Состав сборной России:





1. Андрей Поливалов

2. Валерий Цнобиладзе

3. Иннокентий Зыков

4. Богдан Федотко

5. Евгений Елгин

6. Виктор Гресев

7. Павел Бутенко

8. Антон Рудой

9. Алексей Щербань

10. Рамиль Гайсин

11. Денис Симпликевич

12. Василий Артемьев (капитан)

13. Дмитрий Герасимов

14. Игорь Галиновский

15. Юрий Кушнарёв.





Запасные:

16. Назир Гасанов

17. Валерий Морозов

18. Азамат Битиев

19. Дмитрий Кротов

20. Андрей Темнов

21. Константин Узунов

22. Алексей Михальцов

23. Игорь Курашов.





Следующий матч сборная России сыграет 12 марта на выезде против команды Грузии.





Грузинские регбисты единолично лидируют в турнире, на этот раз победив в испанском Медина-дель-Кампо национальную команду этой страны со счётом 20:10. Сборная Германии в Оффенбахе переиграла команду Бельгии - 34:29. Сборная России занимает пятое место с четырьмя очками.



