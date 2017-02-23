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23.02.2017 22:41
Юрий Кушнарёв, фото с rugbyonline.ru
Сборная России по регби победила бельгийцев во втором туре чемпионата Европы
Матчи второго тура сыграны в чемпионате Европы - 2017 по регби, являющемся одновременно первым этапом квалификации Кубка мира 2019 года. 

Сборная России играла в столице Бельгии Брюсселе на стадионе "Король Бодуэн" с национальной командой этой страны. В начале встречи Виктор Гресев открыл счёт, исполнив попытку, а Юрий Кушнарёв был точен при реализации. Алан Уильямс точным штрафным сократил разрыв, но после попытки Андрея Гарбузова он составил девять очкоы. Эрвин Мурич принёс бельгийцам пять очков попыткой без реализации. 

После перерыва хозяева благодаря попытке Томаса Демольдера и реализации Уильямса вышли на три очка вперёд. Кушнарёв и Уильямс обменялись удачными штрафными, но затем результативные действия совершали только наши регбисты. Кушнарёв ещё одним штрафным сравнял счёт, а в концовке попытка Дмитрия Герасимова и реализация Кушнарёва принесли российской сборной трудную победу - 25:18. 

В других матчах тура сборная Румынии одержала в Бухаресте победу над командой Испании со счётом 13:3, а сборная Грузии в Тбилиси разгромила команду Германии - 50:6. Подопечные Александра Первухина занимают четвёртое место, уступая единоличным лидерам - грузинам, а также командам Румынии и Испании. 

В третьем туре сборная России примет 4 марта в Сочи команду Румынии. В Оффенбахе сыграют сборные Германии и Бельгии, а в Медина дель Кампо пройдёт матч Испания - Грузия. 

Бельгия - Россия 18:25 (8:12)

0:5. Виктор Гресев, попытка, 2 мин.
0:7. Юрий Кушнарёв, реализация, 3 мин. 
3:7. Алан Уильямс, штрафной, 5 мин. 
3:12. Андрей Гарбузов, попытка, 9 мин. 
8:12. Эрвин Мурич, попытка, 36 мин. 
13:12. Томас Демольдер, попытка, 45 мин.
15:12. Алан Уильямс, реализация, 47 мин. 
15:15. Юрий Кушнарёв, штрафной, 55 мин. 
18:15. Алан Уильямс, штрафной, 61 мин. 
18:18. Юрий Кушнарёв, штрафной, 67 мин. 
18:23. Дмитрий Герасимов, попытка, 80 мин.
18:25. Юрий Кушнарёв, реализация, 80 мин. 

Состав сборной России: Рамиль Гайсин, Василий Артемьев (капитан), Дмитрий Герасимов, Сергей Тришин, Игорь Галиновский, Юрий Кушнарёв (капитан), Алексей Щербань, Антон Рудой, Павел Бутенко, Виктор Гресев, Евгений Елгин, Андрей Гарбузов, Азамат Битиев, Валерий Цнобиладзе, Андрей Поливалов. На замену вышли: Назар Гасанов, Владимир Подресов, Евгений Проненко, Дмитрий Кротов, Тагир Гаджиев, Антон Рябов, Сергей Сугробов, Игорь Курашов. 

Турнирное положение: Грузия - 10 очков (2 игры), Румыния - 5(2), Испания - 4(2), Россия - 4(2), Германия - 4(2), Бельгия - 1(2). 
Города:
Брюссель
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/23/110072.html
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