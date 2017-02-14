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Сборная России по регби проиграла испанцам на старте чемпионата Европы

Первый тур чемпионата Европы по регби 2017 года, являющегося также отборочным турниром Кубка мира 2019 года, состоялся в минувшие выходные.





Сборная России играла в субботу в Мадриде с командой Испании. Хозяева поля открыли счёт на седьмой минуте - Матью Бели, не позволив Юрию Кушнарёву вынести мяч, добежал до зачётного поля российской сборной, исполнив попытку, которая так и осталась в этой встрече единственной. Брэдли Линклейтер заработал ещё два очка за точную реализацию. На 12-й минуте Кушнарёв сократил разрыв, точно пробив со штрафного. На 15-й и 20-й минутах Линклейтер принёс испанской команде ещё шесть очков, успешно выполнив штрафные. На 35-й минуте ещё тремя очками за точный штрафной пополнил свой бомбардирский счёт Кушнарёв. 13:6 в пользу испанцев - итог первого тайма.





Почти вся вторая половина игры прошла без результативных действий. Однако на 74-й минуте Антон Рудой был наказан жёлтой карточкой, а на 80-й минуте испанцы воспользовались численным преимуществом, заработав ещё один штрафной, который точно исполнил Линклейтер. Эти три очка не позволили российским регбистам получить бонусное очко в турнирную таблицу за поражение с разницей не более семи очков. 16:6 - победа испанской команды.





Состав сборной России: Рамиль Гайсин, Василий Артемьев (капитан), Дмитрий Герасимов, Сергей Тришин, Игорь Галиновский, Юрий Кушнарёв, Алексей Щербань, Антон Рудой, Павел Бутенко, Виктор Гресев, Евгений Елгин, Андрей Гарбузов, Азамат Битиев, Валерий Цнобиладзе, Андрей Поливалов. Запасные: Назир Гасанов, Владимир Подресов, Евгений Проненко, Дмитрий Кротов, Тагир Гаджиев, Антон Рябов, Сергей Сугробов, Игорь Курашов.





В других матчах стартового тура сборная Германии в Оффенбахе одержала неожиданную победу над командой Румынии - 41:38, а сборная Бельгии в Брюсселе потерпела предсказуемое поражение от команды Грузии - 6:31.





Турнирное положение: Грузия - 5 очков (1 игра), Испания - 4(1), Германия - 4(1), Румыния - 1(1), Россия - 0(1), Бельгия - 0(1).



