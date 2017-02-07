Новости фото с worldrugby.org Сборная ЮАР выиграла четвёртый этап Мировой серии по регби-7, россияне финишировали девятыми Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд завершился в воскресенье в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).



Сборная России, заняв последнее, четвёртое место в группе на предварительном этапе, была вынуждена бороться в плей-офф за места с девятого по шестнадцатое. В утешительном четвертьфинале российские регбисты одержали сухую победу над сборной Кении - 22:0 (10:0). Россия: попытки – Давыдов (2), Филатов, Сухин, реализация – Сухин.



В полуфинале за девятое-двенадцатое места сборная России сломила сопротивление команды Самоа - 17:12 (10:7). Россия: попытки – Филатов, Давыдов, Сухин, реализация – Сухин.



В финальном матче за девятое место наша команда встречалась со сборной Франции и нанесла соперникам крупное поражение - 26:0 (7:0). Россия: попытки – Лазаренко, Филатов, Созонов, Давыдов, реализации – Сухин, Давыдов, Кудинов. Таким образом, сборная России закончила австралийский этап на девятом месте.



В главных полуфиналах сборная Англии одолела команду Новой Зеландии - 12:5 (5:5), а регбисты из ЮАРН не оставили шансов австралийской команде - 26:12 (12:5).



Бронзовые награды завоевали новозеландские регбисты, обыграв в матче за третье место австралийцев - 29:14 (17:17).



Победителем австралийского этапа стала сборная ЮАР, одержавшая в финальном матче победу над командой Англии - 29:14 (19:0).



В общем зачёте Мировой серии по итогам четырёх этапов сборная России занимает четырнадцатое место, набрав 16 очков. Лидирует сборная ЮАР с суммой 85 очков. Второе место с 68 очками у сборной Англии, тройку лучших замыкает команда Фиджи с 64 очками. На четвёртом месте сборная Новой Зеландии с 56 очками, на пятом - Шотландии (45), на шестом - Австралии (40), на седьмом - Уэльса (40), на восьмом - США (35), на девятом - Аргентины (35), на десятом - Франции - 35, на 11-м - Кении (27), на 12-м - Канады (24), на 13-м - Самоа (16), на 15-м - Японии (8), на 16-м - Уганды (4), на 17-м - Папуа - Новой Гвинеи (2).

Дубай Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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