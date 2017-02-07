На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Регби
Хоккей с мячом (бенди)
Шахматы
Фехтование
Американский футбол
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Водное поло
Экстремальный спорт
Гольф
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
07.02.2017 22:18
фото с worldrugby.org
Сборная ЮАР выиграла четвёртый этап Мировой серии по регби-7, россияне финишировали девятыми
Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд завершился в воскресенье в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Сборная России, заняв последнее, четвёртое место в группе на предварительном этапе, была вынуждена бороться в плей-офф за места с девятого по шестнадцатое. В утешительном четвертьфинале российские регбисты одержали сухую победу над сборной Кении - 22:0 (10:0). Россия: попытки – Давыдов (2), Филатов, Сухин, реализация – Сухин.

В полуфинале за девятое-двенадцатое места сборная России сломила сопротивление команды Самоа - 17:12 (10:7). Россия: попытки – Филатов, Давыдов, Сухин, реализация – Сухин.

В финальном матче за девятое место наша команда встречалась со сборной Франции и нанесла соперникам крупное поражение - 26:0 (7:0). Россия: попытки – Лазаренко, Филатов, Созонов, Давыдов, реализации – Сухин, Давыдов, Кудинов. Таким образом, сборная России закончила австралийский этап на девятом месте.

В главных полуфиналах сборная Англии одолела команду Новой Зеландии - 12:5 (5:5), а регбисты из ЮАРН не оставили шансов австралийской команде - 26:12 (12:5).

Бронзовые награды завоевали новозеландские регбисты, обыграв в матче за третье место австралийцев - 29:14 (17:17).

Победителем австралийского этапа стала сборная ЮАР, одержавшая в финальном матче победу над командой Англии - 29:14 (19:0).

В общем зачёте Мировой серии по итогам четырёх этапов сборная России занимает четырнадцатое место, набрав 16 очков. Лидирует сборная ЮАР с суммой 85 очков. Второе место с 68 очками у сборной Англии, тройку лучших замыкает команда Фиджи с 64 очками. На четвёртом месте сборная Новой Зеландии с 56 очками, на пятом - Шотландии (45), на шестом - Австралии (40), на седьмом - Уэльса (40), на восьмом - США (35), на девятом - Аргентины (35), на десятом - Франции - 35, на 11-м - Кении (27), на 12-м - Канады (24), на 13-м - Самоа (16), на 15-м - Японии (8), на 16-м - Уганды (4), на 17-м - Папуа - Новой Гвинеи (2).  
Города:
Дубай
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/07/110010.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
07.02.2017 22:22
Сборные Англии, Шотландии и Уэльса победили на старте Кубка шести наций по регби
07.02.2017 22:18
Сборная ЮАР выиграла четвёртый этап Мировой серии по регби-7, россияне финишировали девятыми
04.02.2017 22:35
Мужская сборная России не попала в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7
04.02.2017 22:23
Женская сборная Канады выиграла второй этап Мировой серии по регби-7, россиянки финишировали седьмыми
25.01.2017 21:18
"Енисей-СТМ" проиграл "Вустеру" на финише группового этапа Европейского Кубка Вызова по регби
19.01.2017 23:00
"Енисей-СТМ" проиграл валлийскому "Драгонс" в пятом туре Европейского Кубка Вызова по регби
20.12.2016 14:47
"Енисей-СТМ" проиграл "Бриву" в группе Кубка Вызова по регби, "Красный Яр" вышел в плей-офф квалификации
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 