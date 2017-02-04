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04.02.2017 22:35
Мужская сборная России не попала в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7
Четвёртый этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд проходит в австралийском Сиднее.

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе D, начала турнир с поражения от сборной Канады со счётом 7:12 (7:12). Россия: попытка – Сухин, реализация – Сухин.

Во втором туре российские регбисты встречались со сборной Аргентины и, уверенно выиграв первый тайм, в итоге растеряли преимущество и потерпели второе поражение - 14:19 (14:0). Россия: попытки – Филатов, Давыдов, реализации – Сухин (2).

На финише предварительного этапа российские регбисты встречались со сборной США и одержали первую победу на австралийском этапе - 17:14 (5:7). Несмотря на этот успех, наша команда не смогла выйти в четвертьфинал, завершив турнир на последнем месте в группе.

Результаты остальных матчей в группе D: Аргентина - США 19:22 (7:12), Канада - США 19:31 (14:14), Канада - Аргентина 17:17 (7:12).

Итоговое турнирное положение: США - 7 очков (3 игры), Аргентина - 6(3), Канада - 6(3), Россия - 5(3).

Состав сборной России: Александр Янюшкин, Дмитрий Перов, Виталий Живатов, Иван Котов, Роман Рощин, Владислав Созонов, Герман Давыдов, Илья Бабаев, Станислав Бондарев, Эдуард Филатов, Владислав Лазаренко, Дмитрий Сухин, Михаил Кудинов.

Итоги предварительного этапа в остальных группах.

Группа A: Англия - 9(3), ЮАР - 7(3), Кения - 5(3), Япония - 3(3).
Группа B: Уэльс - 8(3), Фиджи - 7(3), Франция - 5(3), Самоа - 4(3).
Группа C: Новая Зеландия - 9(3), Австралия - 7(3), Шотландия - 5(3), Папуа-Новая Гвинея - 3(3).

В утешительном четвертьфинале на девятое-шестнадцатое места наша команда встречается со сборной Кении. Остальные матчи утешительного турнира: Шотландия - Самоа, Канада - Япония, Франция - Папуа-Новая Гвинея.

В главных четвертьфиналах встречаются: Англия - Аргентина, Новая Зеландия - Фиджи, США - ЮАР, Уэльс - Австралия.
Города:
Сидней
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/04/110002.html
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