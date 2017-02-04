Новости Женская сборная Канады выиграла второй этап Мировой серии по регби-7, россиянки финишировали седьмыми Второй этап Мировой серии по регби-7 среди женщин состоялся в австралийском Сиднее.



Сборная России начала выступления в группе C с победы над сборной США со счётом 19:10 (5:5). Россия: попытки – Михальцова (2), Здрокова, реализации – Артамонова (2).



Во втором туре наша команда взяла верх над сборной Испании - 24:5 (17:10). Россия: попытки – Михальцова (3), Минисламова, реализации – Минисламова, Артамонова.



На финише группового этапа российские регбистки разгромили сборную Англии со счётом 31:5 (10:5). Россия: попытки – Здрокова (2), Петрова, Хамидова, Ряшина, реализации – Минисламова (2), Середина. Наша команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.



Результаты остальных матчей группы C: Англия - Испания 19:10 (14:5), Англия - США 14:22 (14:10), Испания - США 5:20 (5:5). Итоговое турнирное положение: Россия - 9 очков (3 игры), США - 7(3), Англия - 4(3), Испания - 3(3).



В четвертьфинале сборная России встречалась с командой Канады и потерпела поражение со счётом 5:26 (0:12). Россия: попытка – Михальцова.



В турнире за пятое-восьмое места россиянки встречались со сборной Фиджи и уступили - 19:33 (12:12). Россия: попытки – Михальцова, Здрокова (2), реализации – Середина, Минисламова.



В матче за седьмое место наши девушки встречались со сборной Ирландии и одержали волевую победу - 17:12 (5:12). Россия: попытки – Петрова (2), реализация – Середина. Таким образом, сборная России закончила австралийский этап на седьмом месте.



В главных полуфиналах сборная США обыграла команду Новой Зеландии - 19:12 (12:0), а команда Канады была сильнее австралиек - 12:7 (12:7).



В матче за третье место новозеландки не оставили шансов австралийкам - 19:0 (5:0).



В финале североамериканское противостояние закончилось победой сборной Канады над командой США - 21:17 (14:7).

Сидней Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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