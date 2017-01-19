Новости "Енисей-СТМ" проиграл валлийскому "Драгонс" в пятом туре Европейского Кубка Вызова по регби Матчи пятого тура группового этапа Европейского Кубка Вызова по регби состоялись в минувший уик-энд.



Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ", выступающий в группе 3, играл в Ньюпорте (Уэльс) с местным клубом "Ньюпорт Гвент Дрэгонс".



У красноярцев из-за травм матч были вынуждены пропустить Иннокентий Зыков, Улдис Саулите, Давид Качарава и Станислав Сельский, а из-за визовых проблем - Евгений Проненко. На четвёртой минуте хозяева открыли счёт, точно пробив штрафной. Через десять минут наши регбисты сами получили право на штрафной, но Юрий Кушнарёв не сумел поразить ворота. На двадцатой минуте "Драконы" оторвались ещё на семь очков, исполнив попытку от пятиметрового коридора и подкрепив её точной реализацией. Ещё три очка принёс валлийцам в первом тайме Дориан Джонс, забивший штрафной. На перерыв команды ушли при счёте 13:0 в пользу наших соперников.



Валлийский клуб произвёл шесть замен за первые десять минут второго тайма. У сибиряков замена в первом тайме была вынужденной - вместо травмированного Павла Бутенко в игру вошёл Виталий Орлов, а первая плановая замена состоялась лишь на 52-й минуте. Через минуту после этого Денис Симпликевич сократил отставание на пять очков, сумев занести мяч в зачётку хозяев. При реализации удар пришёлся в штангу, а через пять минут Кушнарёв упустил ещё один шанс, неточно пробив со штрафного. Во второй половине второго тайма хозяева занесли ещё три попытки, и все - с реализацией. "Тяжёлая машина" смогла ответить ещё одной попыткой на последней минуте в исполнении Игоря Курашова, но реализация вновь оказалась неудачной.



В итоге - 34:10 в пользу регбистов из Уэльса. Напомним, в матче первого круга в Краснодаре чемпионы России были сильнее - 38:18. После этого поражения "Енисей-СТМ" занимает за тур до финиша третье место в группе, набрав девять очков. Лидирует с 18 очками французский "Брив", вторым с 14 очсками идёт "Ньюпорт Гвент Дрэгонз". Замыкает таблицу английский "Вустер Уорриорз", имеющий восемь очков. Именно с англичанами на их поле "Енисей-СТМ" сыграет в заключительном туре 21 января, - сообщает сайт красноярского клуба.

Ньюпорт Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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