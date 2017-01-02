Дмитрий Бычков, фото www.c-f-r.ru

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков переизбран на свой пост

Президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков переизбран на свой пост на отчетно-выборной конференции организации

Бычков был единственным кандидатом на пост главы Федерации скалолазания России.





"Дмитрий Бычков был переизбран на пост президента федерации практически единогласно. Вице-президенты Юрий Скурлатов, Владимир Маламид и Евгений Чернышев также были переизбраны на свои посты", - говорится в сообщении Федерации скалолазанию России.



