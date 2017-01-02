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02.01.2017 12:12
Дмитрий Бычков, фото www.c-f-r.ru
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков переизбран на свой пост
Президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков переизбран на свой пост на отчетно-выборной конференции организации
Бычков был единственным кандидатом на пост главы Федерации скалолазания России.

"Дмитрий Бычков был переизбран на пост президента федерации практически единогласно. Вице-президенты Юрий Скурлатов, Владимир Маламид и Евгений Чернышев также были переизбраны на свои посты", - говорится в сообщении Федерации скалолазанию России. 

В августе в Рио-де-Жанейро на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение включить в программу Олимпиады-2020 пять новых видов спорта, в том числе скалолазание.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/02/109884.html
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