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30.12.2016 20:29
фото с rolexsydneyhobart.com
Австралийская яхта Perpetual Loyal выиграла регату "Сидней - Хобарт" с рекордным временем, российская Simplesail Mahligai - 31-я
Традиционная парусная регата Rolex Sydney Hobart - 2016 состоялась в Австралии.

Победу одержала австралийская яхта яхта Perpetual Loyal (штат Новый Южный Уэльс) со шкипером - олимпийским чемпионом Томом Слингсби и владельцем - Энтони Беллом, установив новый рекорд регаты - дистанцию 628 морских миль Perpetual Loyal преодолела за одни сутки, 13 часов 21 минуту 20 секунд.

Второй финишировала новозеландская Giacomo с Джимом Делегатом (1:15:27:05), третьей - гонконгская Scallywag с Сен Хуан Ли (1:15:29:15). Далее в десятке Black Jack (Австралия), Beau Geste (Новая Зеландия), Maserati (Австралия), CQS (Австралия), Alive (Австралия), Chinese Whisper (Австралия) и Ichi Ban (Австралия).

Российская яхта Simplesail Mahligai (шкипер Дмитрий Булатов, руководитель Александр Водоватов) заняла общее 31-е место и второе в своём дивизионе PHS - Div 1 с результатом 3 дня 0 часов 45 минут 30 секунд.
Города:
Хобарт, Сидней
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/30/109880.html
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