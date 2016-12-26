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26.12.2016 21:50
Сергей Комиссаров, фото с yachtrussia.com
Сергей Комиссаров выиграл "Рождественскую регату" в Испании
Парусная регата Christmas Race - 2016 прошла с 17 по 22 декабря в испанском Паламосе.

Соревнования проходили в двенадцати классах. Россию представляли Сергей Комиссаров и Дмитрий Третьяков ("Лазер"), Андрей Билль ("Финн"), Артём Басалкин/Павел Карачев ("49-й"), Иван Волчков/Никита Канафьев, Василий Андреев/Леонид Пушев, Полина Соловейчик/Юлия Соловейчик ("29-й").

Сергей Комиссаров, захватив лидерство с первого дня, вышел лидером на медальную гонку и, финишировав в ней пятым, уверенно выиграл регату в общем зачёте, опередив ближайших преследователей на восемь очков. Три гонки из семи Комсиссаров выиграл, в двух финишировал вторым. Дмитрий Третьяков финишировал в классе "Лазер" 17-м из 46 участников.

Иван Волчков и Никита Канафьев заняли третье место в молодёжном классе "29-й", упустив вторую позицию в медальной гонке в заключительный день регаты. Василий Андреев и Леонид Пушев финишировали седьмыми из 19 экипажей, а Полина Соловейчик и Юлия Соловейчик из-за пропуска двух последних гонок заняли 17-е место.

Артём Басалкин и Павел Карачев, уверенно стартовав, затем были вынуждены пропускать гонки из-за технических проблем и заняли в классе "49-й" 12-е место из 16.

Андрей Билль занял общее 26-е место из 29, а также третье - в дивизионе "Гранд Мастерс" в классе "Финн", - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/26/109862.html
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