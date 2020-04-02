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02.04.2020 20:29
Всемирные игры перенесены на июль 2022 года
Сегодня, 2 апреля 2020 года, в Лозанне Международная ассоциация всемирных игр (IWGA) и Бирмингемский организационный комитет (BOC) приняли решение отложить проведение 11-х Всемирных игр

Изначально планировалось провести игры с 15 по 25 июля 2021 года в американском Бирмингеме. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в мире Международный олимпийский комитет перенес Олимпийские игры в Токио на июль 2021 года. Сохранение первоначальных дат для Всемирных игр означало бы исключение многих спортсменов и официальных лиц, участвующих в Олимпийских играх, и привело бы к потенциальному снижению интереса общественности и средств массовой информации. Таким образом, Всемирные игры пройдут с 7 по 17 июля 2022 года.

«В настоящее время для выполнения этого решения требуется большая детальная работа, и в будущем будут опубликованы дополнительные отчеты о ходе работы», - говорит президент IWGA Хосе Перурена. «Но я впечатлен гибкостью и эффективностью Бирмингемского организационного комитета: они смогли всего через два дня после объявления решения МОК получить все необходимые для переноса согласования».
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/04/02/111391.html
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