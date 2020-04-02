Всемирные игры перенесены на июль 2022 года

Сегодня, 2 апреля 2020 года, в Лозанне Международная ассоциация всемирных игр (IWGA) и Бирмингемский организационный комитет (BOC) приняли решение отложить проведение 11-х Всемирных игр.





Изначально планировалось провести игры с 15 по 25 июля 2021 года в американском Бирмингеме. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в мире Международный олимпийский комитет перенес Олимпийские игры в Токио на июль 2021 года. Сохранение первоначальных дат для Всемирных игр означало бы исключение многих спортсменов и официальных лиц, участвующих в Олимпийских играх, и привело бы к потенциальному снижению интереса общественности и средств массовой информации. Таким образом, Всемирные игры пройдут с 7 по 17 июля 2022 года.



