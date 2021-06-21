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21.06.2021 15:43
Зидан официально покинул «Реал» – вероятные причины

Почему Зинедин Зидан принял решение уйти из «Реала»

Одной из наиболее громких тренерских отставок после сезона-2020/2021 является уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала». Француз не стал нарушать собственные принципы, и ушел, как ему свойственно – демократично и деликатно. Зная менталитет и воспитание Зизу, ждать прямых ответов на вопросы «Почему?» и «Что случилось?» не стоит. Имеются лишь предположения, о которых поговорим ниже.


В прессе гуляет множество версий. Даже в самом Мадриде никто не знает конкретно, что именно вызвало желание Зидана отказаться от финансовых условий, которые ему вряд ли в ближайшем будущем предложат в другом месте. Президент «сливочных» Флорентино Перес неоднократно заявлял, что готов «простить» неудачи, а Зидан – приоритетная кандидатура на роль тренера в следующем сезоне.

1.     Сезон без трофеев

Зидан отлично понимает ДНК мадридского гранда – здесь один сезон без выигранных титулов воспринимается, как полностью провальный. Значит, он не справился с задачами и самостоятельно решил уйти, не нарушая традиции и статуса «королевского» клуба. И не убедили его даже слова поддержки президента, который, по неофициальной информации, предлагал улучшить финансовые условия тренеру, только бы он оставался в команде.

2.     Один на один с проблемами в кризисный период

Вторая версия, которая выглядит вполне правдоподобной – период посреди сезона, когда в ноябре-декабре в «Реала» просматривался игровой кризис. Тогда команду и Зидана испанские СМИ прессовали вдоль и поперек, давая прогнозы о досрочной отставке тренера. 48-летний специалист не стал искать виновных и принял удар на себя, хотя причин отрицательных результатов было более, чем достаточно. В этот момент за коуча не заступился никто из руководства клуба – такое запоминается надолго. Не исключено, что Зинедин затаил обиду, не показывая это, чтобы негативные чувства не передались его игрокам, которые очень уважали тренера.


1.     Отсутствие ресурсов для обновления команды

И последнее – Зидан осознал, что состав требует серьезного изменения. Он всегда говорил, что в его команде – самые лучшие игроки, но рано или поздно нужно вливать свежую кровь. Перес не готов сейчас выделять крупные ресурсы на покупку нескольких футболистов, поэтому ждать тотальную перестройку не стоит. Сюда же относится вариант слабого Зидана-менеджера, который сам занимался трансферной компанией в 2019 году, которая оказалась провальной. Возможно, Зинедин просто не захотел окончательно разрушать систему и принял мужское решение уйти в сторону самостоятельно.

Как только Зидан понимал, что не может дать «Реалу» большее, он уходил из команды. Так было в бытность игроком в 2006 г., потом дважды, как тренер – 2018 и 2021 г.г. Его не останавливали выгодные финансовые предложения, на первом месте у него – репутация. Испанские источники уже подсчитали, что принципиальность Зидана уже «отобрала» у него свыше €40 миллионов. И это – только за любовь к «Реалу».

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Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/06/21/111515.html
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