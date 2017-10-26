Перетягивание каната в окружении национальных видов спорта. ВФМС - 2017.

Наряду с научно-образовательной, дискуссионной и культурной программой, на Всемирном фестивале молодёжи и студентов 2017, прошедшем в середине октября в Олимпийском парке Сочи, была и спортивная программа. Наряду с широко-известными футболом, баскетболом и единоборствами, спорт был представлен зоной национальных видов спорта и спортивных развлечений. Здесь в окружении городошного спорта, якутского мас-рестлинга, разнообразных забав со скакалкой и бегом в надувных ботинках, расположилась площадка перетягивания каната, которой и будет посвящено всё дальнейшее повествование.

Признаться честно, фраза "в окружении" не шла ни в какое сравнение с местом, первоначально отведённым организаторами "канату", - точнее было сказать "на задворках" или, как заметил в первый день проезжавший мимо на электрокаре наряд полиции, "в тихом месте у кладбища". Понятное дело, такое расположение не соответствовало ни духу фестиваля, ни темпераменту самих соревнований по перетягиванию каната. К концу первого дня этот факт получил и документальное подтверждение: кроме того самого наряда до площадки больше не добрался никто и канат вечером перекочевал с дорожки в палатку "нетронутым", - полицейские хоть и рады были его потянуть, да было "не положено".





В массы

С самого утра второго дня канат начал свой нелёгкий путь из "задворок" в то самое "окружение" национальных видов спорта и развлечений. Началось это движение благодаря усилиям двух хрупких девушек-волонтёров: сначала Алины, а на следующей день и Анастасии, пришедшей ей на помощь коллеге. С помощью мегафона и личного обаяния на площади Олимпийского огня девушки собирали из зазевавшихся участников фестиваля команды и вели их к «кладбищу» на площадку перетягивания каната.

Благодаря усилиям представителей Всероссийской федерации перетягивания каната и нескольких волонтёров, к вечеру третьего дня организаторы не смогли устоять перед стремлением каната в массы и нехитрый инвентарь площадки, состоящий кроме, собственно, канатов и двух тридцатиметровых резиновых дорожек начал своё шествие к славе.

Следующие два дня сделали перетягивание каната открытием не только для участников фестиваля, но и для организаторов. И было уже не столь важно, что число подержавших в руках канат стремительно приближалось к тысячи. Количество участников в командах било всё новые и новые рекорды, практически сразу перевалив вначале за положенные по правилам восемь, затем десять, двенадцать и, наконец, остановившись на пятнадцати - больше просто не могло поместиться одновременно на дорожке. Количество же децибел, производимыми как участниками, так и зрителями, иногда заглушали акустические системы соседей, в окружении которых теперь полноправно находилась площадка перетягивания каната.





Кульминация

Шестой день стал своеобразным затишьем перед бурей. Попробовавшие свои силы накануне формировали команды, чтобы принять участие в запланированном на следующий день настоящем турнире с правилами, весовыми категориями и призами. Но, несмотря на ещё одну возможность потренироваться и получить пару полезных советов от представителей федерации, участники предпочли сэкономить силы перед решающими схватками.

К полудню всё было готово к проведению турнира и, признаться честно, ни организаторы, ни судьи, ни, кажется, сами участники не были готовы к тому, сколько на площадке соберется народу. Через процедуру взвешивания прошли тринадцать команд, все участники которых получили по соответствующему чернильному штампу на правых предплечьях: пять мужских (до 720 кг), две женских (до 560 кг) и шесть смешанных (до 600 кг). Желающих было больше, но лишь нескольким счастливчикам удалось "вскочить на подножку уходящего поезда" - лишь у двух команд был перевес и они вынуждены были прибегнуть к заменам.

Свисток судьи о первой схватке прозвучал ровно в час дня. К ста участникам добавилось несколько десятков зрителей, так что реагировать на призывы главного судьи отойти на положенное расстояние от соревнующихся вся эта толпа перестала уже на второй схватке, но похоже никто не был против. Полтора часа пролетели за одно мгновение, а количество энергии и эмоций, выплеснутых участниками турнира с лихвой бы хватило на неделю на всю зону национальных видов спорта.

Спустя ещё полтора часа началось награждение команд и самое время назвать победителей и призеров турнира.





Результаты турнира по перетягиванию каната в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 в Сочи





Мужчины (до 720 кг)

1. ЛКСМ (Сборная);

2. Батыр (Республика Бурятия);

3. Липецкие силачи (Липецкая область).





Смешанные (до 600 кг)

1. Безопасники (Сборная волонтёров фестиваля);

2. Пермь (Пермский край);

3. Байкал (Республика Бурятия).





Женщины (до 560 кг)

1. Комсомол (Сборная);

2. Байкал (Республика Бурятия).





Автор А.В. Мильков



