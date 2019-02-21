21.02.2019 13:01
В «Московский поло клуб» прошел турнир «Серия Москва-Вэте по поло на снегу 2019»
16 февраля в «Московском поло клубе» состоялся турнир – «Серия Москва-Вэте по поло на снегу». В рамках данного турнира было сыграно 4 чаккера. Участниками матча стали две команды: «Московский поло клуб» (Россия) и команда de Veytay (Швейцария). Со счетом 5:4 победу в турнире одержала команда de Veytay.
Это был второй турнир зимнего игрового сезона 2019 года. Команды уже встречались в финале турнира «Московский кубок по поло на снегу» неделей ранее - 9 февраля, и также с минимальным отрывом победа оказалась на стороне поло клуба de Veytay, счет был 6:5. А впереди всех любителей конного поло еще ждет заключительный матч – «Чемпионат России по поло на снегу», который намечен на 2 марта.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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