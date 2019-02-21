В «Московский поло клуб» прошел турнир «Серия Москва-Вэте по поло на снегу 2019»

16 февраля в «Московском поло клубе» состоялся турнир – «Серия Москва-Вэте по поло на снегу». В рамках данного турнира было сыграно 4 чаккера. Участниками матча стали две команды: «Московский поло клуб» (Россия) и команда de Veytay (Швейцария). Со счетом 5:4 победу в турнире одержала команда de Veytay.



