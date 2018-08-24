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24.08.2018 17:33
гольф
Артемий Яловенко и Екатерина Малахова завоевали золото чемпионата России по гольфу
Артемий Яловенко и Екатерина Малахова стали чемпионами России по гольфу, финал которого проходил 11 августа на поле гольф-клуба Forest Hills. На старт соревнования вышли 92 гольфиста из 8 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Челябинской области и Республики Татарстан.

Чемпионские титулы завоевали юниоры Артемий Яловенко и Екатерина Малахова. Серебро Чемпионата у пятикратного чемпионат Владимира Осипова и чемпионки 2016 года Александры Чекалиной. Бронза у перспективных юниоров, показавших в этом сезоне удивительный гольф ростовчанина Егора Ерошенко и москвички Наталии Гусевой.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/24/111044.html
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