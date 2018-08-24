Новости гольф Артемий Яловенко и Екатерина Малахова завоевали золото чемпионата России по гольфу Артемий Яловенко и Екатерина Малахова стали чемпионами России по гольфу, финал которого проходил 11 августа на поле гольф-клуба Forest Hills. На старт соревнования вышли 92 гольфиста из 8 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Челябинской области и Республики Татарстан.



Чемпионские титулы завоевали юниоры Артемий Яловенко и Екатерина Малахова. Серебро Чемпионата у пятикратного чемпионат Владимира Осипова и чемпионки 2016 года Александры Чекалиной. Бронза у перспективных юниоров, показавших в этом сезоне удивительный гольф ростовчанина Егора Ерошенко и москвички Наталии Гусевой.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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