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25.02.2020 20:24
Сборная России завоевала две медали на дебютном чемпионате мира по перетягиванию каната
Российский спортсмены впервые в истории принимали участие в чемпионате мира перетягиванию каната, который проходил с 19 по 23 февраля в ирландском городе Леттеркенни.

Под руководством тренера Сергея Рачинского россияне завоевали две бронзы в возрастной категории до 23 лет (U23). Смешанная команда (Филипп Гуськов, Сергей Бабичев, Андрей Скоромнов, Иван Терехов, Анисия Дубинец, Ирина Лесникова, Елизавета Кочнева, Ольга Свистунова, Анастасия Читалина) стала третьей в весовой категории 560 кг, а женская команда (Юлия Захарова, Алина Смирнова, Елизавета Кочнева, Анисия Дубинец, Ольга Свистунова, Анастасия Читалина, Ирина Лесникова, Анна Новикова) замкнула тройку призеров в категории 500 кг.

Президент Всероссийской федерации перетягивания каната (РФПК) Александр Кузнецов: «Бронзовые медали чемпионата мира – настоящее достижение в спорте! А награды дебютного для России международного турнира вдвойне ценны. Раньше ведь мы никогда не выступали на столь высоком уровне».



Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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