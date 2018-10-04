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Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в ФИДЕ

Бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович стал президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Впервые о своих президентских амбициях Дворкович заявил 15 июня, добавив, что это решение «согласовано с руководством страны и Российской шахматной федерацией (РШФ)».





Кандидатом в президенты ФИДЕ от РШФ Дворкович стал в июне этого года. Из 24 голосовавших за него отдали голоса 22 человека, еще двое поддержали кандидатуру действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, который руководит федерацией с 1995 года.





Кто был первым кандидатом от России





Ранее Москва поддерживала Илюмжинова. В апреле 2017 года, после того как экс-президент Калмыкии заявил, что планирует баллотироваться в ФИДЕ на новый срок, о поддержке его кандидатуры заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем, что он сделал очень много для успешной работы ФИДЕ и популяризации шахмат в мире», — сказал Песков.





В середине мая 2018 года о поддержке кандидатуры Илюмжинова заявляли и в РШФ. «На съезде наблюдательного совета федерации, который состоялся в Сочи, Илюмжинов детально и подробно рассказал свою программу, представил предвыборную команду. И так как он активно ездит по миру, агитирует, мы решили его поддержать, без этого ему было бы сложно работать дальше», — приводил слова главы федерации Андрея Филатова «Спорт-Экспресс».





После того как стало известно, что РШФ выдвинула в президенты Дворковича, Илюмжинов заявил о выходе из гонки и своей поддержке кандидатуры бывшего вице-премьера.





Какое отношение имеет Дворкович к шахматам





Фамилию Дворкович действительно знают в мире шахмат. Отец Аркадия Дворковича Владимир был международным шахматным арбитром и председателем коллегии судей РШФ. Аркадий Дворкович с 2007 по 2009 год занимал пост первого вице-президента федерации, курировал развитие детских шахмат, пропаганду и улучшение финансового обеспечения развития этого спорта в России, с 2010 по 2014 год был председателем наблюдательного совета РШФ.





«Мой отец всю свою жизнь посвятил шахматам, и я с самого детства ощущал причастность к шахматному миру: лично знал шахматистов, организаторов соревнований, судей. Поэтому для меня все, что связано с шахматами, было и остается очень близким, — объяснял Дворкович на пресс-конференции по случаю выдвижения. — На протяжении предыдущих нескольких лет я активно был вовлечен в шахматную жизнь, какое-то время был одним из руководителей Российской шахматной федерации. И я ни разу за эти годы не уходил из шахмат».





Дворкович заявил, что основными пунктами его предвыборной программы станут повышение доступности массовых шахмат, внедрение новых технологий в профессиональных шахматах и популяризация ведущих спортсменов. «Надо вести работу, чтобы их популярность была сопоставима с популярностью футболистов, — заявил Дворкович. — Ведь со времен Каспарова и Карпова уровень популярности, узнаваемости шахматных чемпионов существенно снизился».





Он отметил, что сохранение влияния России на ФИДЕ является важным аргументом в пользу его выдвижения. «Россия, будучи лидером мировых шахмат, хотя мы и не владеем шахматной короной, должна поддерживать свой авторитет в международных шахматах, и лидерство в ФИДЕ — это один из элементов этой работы», — заявил Дворкович.





Желание возглавить ФИДЕ у Дворковича появилось давно, рассказал он на пресс-конференции, однако из-за работы в правительстве он не мог его реализовать. Политолог Алексей Макаркин говорил РБК, что работа во главе ФИДЕ может открыть перед Дворковичем новые перспективы: «ФИДЕ — это структура, которая организует международные шахматные чемпионаты, значимые международные события. Дворкович может стать международным чиновником».





Почему ушел Илюмжинов





Кирсан Илюмжинов без особых проблем выигрывал все президентские выборы в ФИДЕ начиная с 1995 года. На выборах 2014 года, где его единственным соперником был экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, он победил, набрав 110 голосов против 61. Но ситуация изменилась после того, как в 2015 году Минфин США внес Илюмжинова в санкционный список.





В заявлении Минфина указывалось, что основанием для санкций стала связь Илюмжинова с находящимися под ограничениями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом и одним из руководителей Национального банка Сирии Батул Ридой. Также под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров которого является Илюмжинов.





Попав в санкционный список, Илюмжинов заявил, что временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия в ФИДЕ своему заместителю, греку Георгиосу Макропулосу, однако продолжал принимать активное участие в деятельности федерации. В феврале 2018 года швейцарский банк UBS, в котором размещены счета ФИДЕ, проинформировал федерацию, что в мае заморозит ее счета, если до этого времени она не переведет деньги в другой банк или не сменит руководителя.





За сутки до истечения ультиматума UBS издание chess.com обнародовало письмо, адресованное Илюмжинову и подписанное исполнительным директором ФИДЕ&8203; Найджелом Фримэном, из которого следует, что 18 банков отказались принять деньги федерации, опасаясь попасть под санкции США.





Кто выступил против Илюмжинова





На прошедшем в начале апреля этого года в Минске президентском совете ФИДЕ Георгиос Макропулос заявил, что примет участие в выборах президента ФИДЕ, а участники совета направили Илюмжинову письмо, в котором попросили его немедленно сложить полномочия. Среди причин, по которым Илюмжинов должен был уйти в отставку, были названы репутационные риски для ФИДЕ, финансовый кризис в организации и перспектива раскола. Но Илюмжинов уходить в отставку отказался.





Макропулос, работающий в руководстве ФИДЕ с 1996 года, всегда считался соратником Илюмжинова и человеком, крайне лояльным к России. При этом в составе его будущей команды, которую кандидат должен представить перед выборами, оказался представитель Федерации шахмат Великобритании Малкольм Пейн — один из жестких критиков ФИДЕ в целом и Илюмжинова в частности. Приход Пейна на ключевую позицию в ФИДЕ мог ослабить влияние России в этой организации, рассказал РБК источник в РШФ. Учитывая, что опытный Макропулос имел шансы выиграть выборы у попавшего под санкции Илюмжинова, было решено выдвинуть не столь токсичного кандидата, пояснил собеседник РБК. Дворкович — подходящая кандидатура: у него есть аппаратный вес и его неплохо знают в шахматном мире, объяснил РБК источник в РШФ.





В июне 2018 года, за десять дней до заявления Дворковича о планах выдвинуться в президенты, Пейн рассказал chess.com, что договорился с Макропулосом, что в 2022 году именно он станет основным кандидатом на выборах президента ФИДЕ, а греческий ветеран не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.





За что критиковали команду Илюмжинова





«Если бы я считал, что шансы невелики, то не стал бы этим заниматься», — так отвечал Дворкович на прямой вопрос РБК о том, как он оценивает свои шансы. Его соперниками после выхода Илюмжинова до последнего момента оставались Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт, который в итоге снял свою кандидатуру в пользу Дворковича. Шорт является соратником Гарри Каспарова и жестким критиком ФИДЕ. И Каспаров, и Шорт критикуют федерацию в первую очередь за коррупцию в руководстве.





В качестве одного из примеров критики называют контракт с компанией Agon, который федерация подписала в 2012 году. По этому контракту Agon, принадлежавшая Эндрю Полсону, известному в России благодаря медиапроектам — журналу «Афиша», таблоиду «Большой город» и т.д., — получила на десять лет с возможностью продлить еще на десять лет все права на организацию турниров под эгидой ФИДЕ. Agon находит спонсоров, продает медиаправа и билеты, а ФИДЕ получает фиксированную сумму от проведения каждого турнира, например €500 тыс. за матч за мировую шахматную корону.





Критики Илюмжинова утверждали, что президент ФИДЕ является бенефициаром компании Agon, а Полсон и сменивший его в качестве основного владельца в 2017 году Илья Мерензон — лишь менеджеры. Шорт и Каспаров обращали внимание, что Agon практически не ищет спонсоров за пределами России, а контракты с крупными российскими корпорациями, финансирующими турниры, могут иметь коррупционную составляющую.





Основными спонсорами, указанными на сайте Agon, являются компания «ФосАгро» и «Лаборатория Касперского». «ФосАгро», Фонд Тимченко, «Аэрофлот» и фонд Art Russe президента РШФ Андрея Филатова являются спонсорами Российской шахматной федерации. «Кандидат от РШФ всегда будет фаворитом, — утверждает собеседник РБК в Российской шахматной федерации. — Все понимают, что поддержанный Россией кандидат — это гарантированные спонсорские контракты. А без денег остаться никто не хочет».





Сам Дворкович признавался, что ситуация с финансами в шахматах абсолютно непрозрачна. «Да, я знаю эти строчки бюджета, вижу все эти взносы, вижу отчисления от крупных турниров. Я помню наши 1990-е годы и бюджет России в это время, я уже тогда в Минфине консультантом работал. Тот бюджет был непрозрачным, этот бюджет на 99% прозрачный — всегда есть к чему стремиться. Бюджет ФИДЕ — это 1990-е годы нашего российского бюджета. И этот контракт — то же самое. Я контракт с «Агоном» не видел, но по всей информации, которую я получаю, это абсолютно непрозрачная ситуация», — заявил Дворкович.





Сколько денег у ФИДЕ





ФИДЕ никогда не была богатой федерацией. Из ее отчетности (последняя опубликованная — за 2016 год) следует, что в год ФИДЕ зарабатывает €2–3 млн. Основные доходы она получает в виде отчислений за проведение турниров и ежегодных членских взносов от национальных федераций. Расходы организации примерно равны доходам: федерация оплачивает образовательные программы, платит судьям и содержит три офиса — в Афинах, Москве и Элисте.





Сэкономленные деньги отправляются в резервный фонд. По словам Георгиоса Макропулоса, ФИДЕ сумела накопить €1,8 млн. Для финансирования крупных турниров привлекают спонсоров, которые обеспечивают призовой фонд и оплачивают издержки. Например, призовой фонд матча за звание чемпиона мира, который пройдет в ноябре 2018 года в Лондоне (чемпион, норвежец Магнус Карлсен сыграет против американского претендента Фабиано Каруана), составляет $1 млн.





«Игроки из тoп-10 получают более-менее нормальные деньги. Скажем, норвежец Магнус Карлсен, главная звезда шахмат, зарабатывает примерно $3 млн в год &8202;—&8202; это включая рекламные контракты, — рассказывает Илья Мерензон из Agon. — Денег, в общем, в шахматах немного, хотя аудитория гигантская. Над этим мы и работаем и думаем, что денежный вопрос может дать шахматам новую жизнь».





В интервью РБК Дворкович отмечал, что Илюмжинов вложил в ФИДЕ «намного больше своих денег, чем забирал из шахмат» в отличие от тех, кто сегодня руководит организацией. «Огромная часть доходов ФИДЕ идет от разного рода взносов, которые платят шахматисты и их семьи. Основной заработок — это детские турниры. Господин &8203;Макропулос и его команда зарабатывают на детях, и причина этого в неспособности привлечь долгосрочных партнеров и спонсоров, просто фатальная неспособность, фатальная для ФИДЕ прежде всего и шахматного мира».





Выступая в Батуми, Дворкович заявил, что считает одной из главных задач главы ФИДЕ сокращение расходов и увеличение инвестиционной привлекательности федерации. Причем, как он отмечал ранее, у него уже есть договоренности с новыми инвесторами, которые готовы стать спонсорами шахматных турниров, однако называть их он отказался.&8203;





Автор: Денис Пузырев.

При участии: Вячеслав Козлов.