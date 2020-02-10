Сборная России выступит на чемпионате мира по перетягиванию каната

В то время, как олимпийские виды спорта сталкиваются с проблемами выступления на международном уровне, активно развиваются неолимпийцы.

В конце февраля сборная России впервые в истории выступит на чемпионате мира по перетягиванию каната. Национальная команда сформирована на основе результатов, показанных спортсменами на Кубке и Чемпионате России. В состав сборной вызваны 25 канатчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.





Название турнира: Чемпионат мира по перетягиванию каната

Даты проведения: 19 – 23 февраля 2020 года

Место проведения: Letterkenny, Ireland