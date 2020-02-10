В то время, как олимпийские виды спорта сталкиваются с проблемами выступления на международном уровне, активно развиваются неолимпийцы.
В конце февраля сборная России впервые в истории выступит на чемпионате мира по перетягиванию каната. Национальная команда сформирована на основе результатов, показанных спортсменами на Кубке и Чемпионате России. В состав сборной вызваны 25 канатчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.
Название турнира: Чемпионат мира по перетягиванию каната
Даты проведения: 19 – 23 февраля 2020 года
Место проведения: Letterkenny, Ireland
Президент Всероссийской федерации перетягивания каната (РФПК) Александр Кузнецов: «Мы проделали большую работу за последние годы - официальные соревнования по перетягиванию каната, семинары для тренеров и судей, тренировочные мероприятия для спортсменов. Всё это при участии специалистов Международной федерации (TWIF). Закономерным результатом станет участие российских канатчиков в чемпионате мира. Впервые в истории мы будем выступать на международных соревнованиях. Конечно, это даст определенный стимул и направление для дальнейшего развития».