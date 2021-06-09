Новости В Екатеринбурге прошли соревнования по перетягиванию каната на Кубок Вооруженных сил РФ 23-25 апреля 2021г. в рамках Фестиваля силовых единоборств "Богатырская Застава 2021" (г. Екатеринбург) состоялся Кубок Вооруженных сил по перетягиванию каната. За победу в турнире боролись 10 команд, представляющих военные округа, рода войск и военные учебные заведения.



Места распределились следующим образом: 1 место - Западный Военный Округ 2 место - Военная Академия Связи 3 место - Тюменское военное инженерное командное училище Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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