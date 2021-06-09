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09.06.2021 10:55
Тверь приняла Первенство России и Чемпионат ЦФО по перетягиванию каната
1-2 мая 2021 г. в Твери состоялись Первенство России и Чемпионат Центрального федерального округа по перетягиванию каната. Победителями и призерами Первенства России стали:

Вес группы - 600 кг:
1. Санкт-Петербург
2. Тверская область
3. Московская область

Вес группы смешанной - 560 кг:
1. Санкт-Петербург
2. Тверская область
3. Орловская область
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/06/09/111514.html
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