Новости Тверь приняла Первенство России и Чемпионат ЦФО по перетягиванию каната 1-2 мая 2021 г. в Твери состоялись Первенство России и Чемпионат Центрального федерального округа по перетягиванию каната. Победителями и призерами Первенства России стали:

Вес группы - 600 кг: 1. Санкт-Петербург 2. Тверская область 3. Московская область

Вес группы смешанной - 560 кг: 1. Санкт-Петербург 2. Тверская область 3. Орловская область Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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