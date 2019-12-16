Команды из Санкт-Петербурга и Московской области завоевали золото Чемпионата России по перетягиванию каната 2019
15 декабря в Москве в легкоатлетическо-футбольном манеже «ЦСКА» состоялся Чемпионат России по перетягиванию каната. 22 команды боролись за победу в четырех весовых категориях:
Весовая категория «смешанная до 580 кг»
1 место – Санкт-Петербург
2 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург)
3 место – СК МАИ (Москва)
Весовая категория «мужчины до 640 кг»
1 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург)
2 место – Санкт-Петербург
3 место – Республика Дагестан
Весовая категория «женщины до 560 кг»
1 место – Московская область
2 место – Радиозавод Пенза
3 место – Удмуртская республика
Весовая категория «мужчины до 720 кг»
1 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург)
2 место – Санкт-Петербург
3 место – Московская область
На соревнованиях будут присутствовали наблюдатели Международной федерации перетягивания каната (TWIF), представители Министерства спорта РФ, Министерства обороны РФ и Москомспорта.