Новости Команды из Санкт-Петербурга и Московской области завоевали золото Чемпионата России по перетягиванию каната 2019 15 декабря в Москве в легкоатлетическо-футбольном манеже «ЦСКА» состоялся Чемпионат России по перетягиванию каната. 22 команды боролись за победу в четырех весовых категориях:

Весовая категория «смешанная до 580 кг» 1 место – Санкт-Петербург 2 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург) 3 место – СК МАИ (Москва)

Весовая категория «мужчины до 640 кг» 1 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург) 2 место – Санкт-Петербург 3 место – Республика Дагестан

Весовая категория «женщины до 560 кг» 1 место – Московская область 2 место – Радиозавод Пенза 3 место – Удмуртская республика

Весовая категория «мужчины до 720 кг» 1 место – ФСО «Россия» (Санкт-Петербург) 2 место – Санкт-Петербург 3 место – Московская область

На соревнованиях будут присутствовали наблюдатели Международной федерации перетягивания каната (TWIF), представители Министерства спорта РФ, Министерства обороны РФ и Москомспорта.



Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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