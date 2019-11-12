Новости Команды Москвы, Тверской области, Дагестан - 1 и КБР стали победителями Кубка России 2019 В спортивном комплексе "Буртасы" (г. Пенза) состоялись соревнования Кубка России по перетягиванию каната 2019.

Весовая категория "Мужчины до 720 кг":

1 место - Дагестан-1

2 место - Радиозавод (Пензенская область)

3 место - АО "Мособлгаз" (Московская область)



Весовая категория "Мужчины свыше 720 кг"

1 место - Кабардино-Балкарская Республика

2 место - Саратовская область

3 место - Дизельмаш (г. Пенза)



Весовая категория "Смешанная до 600 кг"

1 место - Москва

2 место - Тверская область-1

3 место - Радиозавод-1



Весовая категория "Женщины до 560 кг"

1 место - Тверская область

2 место - Радиозавод

3 место - Москва





Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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