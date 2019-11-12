Команды Москвы, Тверской области, Дагестан - 1 и КБР стали победителями Кубка России 2019
В спортивном комплексе "Буртасы" (г. Пенза) состоялись соревнования Кубка России по перетягиванию каната 2019.
Весовая категория "Мужчины до 720 кг":
1 место - Дагестан-1
2 место - Радиозавод (Пензенская область)
3 место - АО "Мособлгаз" (Московская область)
Весовая категория "Мужчины свыше 720 кг"
1 место - Кабардино-Балкарская Республика
2 место - Саратовская область
3 место - Дизельмаш (г. Пенза)
Весовая категория "Смешанная до 600 кг"
1 место - Москва
2 место - Тверская область-1
3 место - Радиозавод-1
Весовая категория "Женщины до 560 кг"
1 место - Тверская область
2 место - Радиозавод
3 место - Москва