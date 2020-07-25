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25.07.2020 22:50
Ян Непомнящий, фото chesswood.ru
Непомнящий занимает второе место на турнире по быстрым шахматам Legends of Chess, лидирует Карлсен
Российский шахматист Ян Непомнящий занимает второе место на онлайн-турнире Legends of Chess. В матче четвертой партии Непомнящий переиграл представителя Украины Василия Иванчука.

В других матчах игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил израильтянина Бориса Гельфанда (3:0), россиянин Петр Свидлер проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню (1,5:2,5), другой российский гроссмейстер Владимир Крамник победил венгра Петера Леко (2,5:1,5), нидерландец Аниш Гири переиграл в армагеддоне Вишванатана Ананда из Индии (3:2).

Поражение Свидлера позволило Карлсену единолично возглавить таблицу, норвежец набрал 12 очков. Следом идут Непомнящий (11), Свидлер (9), Крамник (7), Гельфанд (6), Гири (5), Иванчук (4), Дин Лижэнь (3), Леко (2), Ананд (1). В пятом туре 25 июля Непомнящий встретится со Свидлером, Крамник - с Дин Лижэнем, Карлсен - с Иванчуком, Гири - с Гельфандом, Леко - с Анандом.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/25/111423.html
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