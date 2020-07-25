Ян Непомнящий, фото chesswood.ru

Непомнящий занимает второе место на турнире по быстрым шахматам Legends of Chess, лидирует Карлсен

Российский шахматист Ян Непомнящий занимает второе место на онлайн-турнире Legends of Chess. В матче четвертой партии Непомнящий переиграл представителя Украины Василия Иванчука.





В других матчах игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил израильтянина Бориса Гельфанда (3:0), россиянин Петр Свидлер проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню (1,5:2,5), другой российский гроссмейстер Владимир Крамник победил венгра Петера Леко (2,5:1,5), нидерландец Аниш Гири переиграл в армагеддоне Вишванатана Ананда из Индии (3:2).



