Новости Петр Свидлер, фото chesswood.ru Россиянин Ян Непомнящий проиграл Карлсену в финале Legends of Chess Российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место на онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. В финале россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Финальная встреча проходила до двух победу. В первой партии Карлсен одержал победу со счетом 4:2, вторую выиграл 2,5:0,5.

В турнире приняли участие 10 гроссмейстеров. Помимо Непомнящего участвовали россияне Пётр Свидлер и Владимир Крамник. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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