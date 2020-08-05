05.08.2020 21:33
Петр Свидлер, фото chesswood.ru
Россиянин Ян Непомнящий проиграл Карлсену в финале Legends of Chess
Российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место на онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. В финале россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
Финальная встреча проходила до двух победу. В первой партии Карлсен одержал победу со счетом 4:2, вторую выиграл 2,5:0,5.
В турнире приняли участие 10 гроссмейстеров. Помимо Непомнящего участвовали россияне Пётр Свидлер и Владимир Крамник.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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