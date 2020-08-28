Российские шахматисты вышли в полуфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ

Сборная России пробилась в 1/2 финала онлайн-олимпиады ФИДЕ. В четвертьфинале российские шахматисты нанесли поражение команде Венгрии со счетом 1,5-0,5.





В первом мини-матче встречи россияне одержали победу со счётом 5-1. В своих партиях победили Ян Непомнящий, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Полина Шувалова, вничью сыграли Даниил Дубов и Андрей Есипенко.





Второй матч соперники свели к ничьей – 3-3. Победили Непомнящий и Шувалова, вничью сыграли Владислав Артемьев и Алексей Сарана, Екатерина Лагно и Валентина Гунина потерпели поражение.



