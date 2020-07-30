30.07.2020 22:02
Петр Свидлер, фото chesswood.ru
Непомнящий и Свидлер вышли в полуфинал турнира по быстрым шахматам Legends of Chess
Российские шахматисты Ян Непомнящий и Петр Свидлер оформили выход в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess.
Непомнящий сыграет с Анишем Гири из Нидерландов, а Свидлер поспорит за выход в финал с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Полуфиналы пройдут с 31 июля по 2 августа, противостояния будут вестись до двух побед в матчах. Финал состоится с 3 по 5 августа.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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