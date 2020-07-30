Петр Свидлер, фото chesswood.ru

Непомнящий и Свидлер вышли в полуфинал турнира по быстрым шахматам Legends of Chess

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Петр Свидлер оформили выход в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess.





Непомнящий сыграет с Анишем Гири из Нидерландов, а Свидлер поспорит за выход в финал с норвежцем Магнусом Карлсеном.



