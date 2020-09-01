Новости Сборная России выиграла первую в историю онлайн-олимпиаду по шахматам 30 августа состоялся финал первой в истории шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ, в котором встретились сборные России и Индии.

Российская команда по итогам двух матчей одержала победу со счётом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с Интернетом, и индийская сторона подала апелляцию на результат финала. В итоге президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали обоим финалистам.

В составе сборной России выступали Александр Мотылёв (капитан), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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