Новости Александра Костенюк, фото rg.ru Александра Костенюк стала второй на онлайн-турнире по шахматам Womens Speed Chess Championship Российская шахматистка Александра Костенюк заняла второе место на онлайн-турнире Womens Speed Chess Championship. В заключительной встрече, Суперфинале, россиянка потерпела поражение от представительницы Украины Анны Ушениной. Итоговый счет встречи - 13,5: 14,5.

В Суперфинал Костенюк вышла с первой строчки турнирной таблицы, набрав 24 очка. Другая россиянка Валентина Гунина набрала 22 балла, столько же и украинка Ушенина. Но по дополнительным показателям именно украинская шахматистка стала соперницей Костенюк по Суперфиналу. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/22/111422.html