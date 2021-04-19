Самые популярные стратегии в ставках на спорт

Популярные стратегии беттинга

Букмекерская отрасль постоянно совершенствуется. Ежедневно растет количество игроков, которые пытаются обыграть букмекеров, используя разные стратегии. Какие из них самые прибыльные?





Каждая стратегия – это отработанная и проверенная тактика, которая требует соблюдения дисциплины и выдержки. Опытные каперы категорически не советуют менять стратегию после нескольких неудачных прогнозов – в беттинге регулярно черную сменяет белая полоса, и наоборот. Поражения нужно воспринимать спокойно – значит, пришло время проанализировать ошибки, чтобы исключить их в будущем.

Догон Мартингейла

Многие игроки пишут в комментариях, что догон Мартингейла – наиболее эффективный метод для противостояния с букмекерами. Её суть предельно понятна и проста – увеличивать размер ставок ровно настолько, чтобы отбить прежние неудачи и выйти хоть в минимальный плюс. То есть, даже проиграв 4-5 ставок подряд, шестая обязательно вернет упущенное – главное, грамотно распределить банкролл, чтобы денег хватило как можно на большее количество сделок.

Главный минус – если черная полоса затянется, на ставку, которая поможет отыграться, банально не хватит средств. Даже при внесении дополнительного депозита случается, что букмекер установил ограничение для максимальной суммы, и с этим уже ничего поделать нельзя. Разбив сумму на две и больше ставки, можно обратить повышенное внимание к своей персоне со стороны БК, и неизвестно, как это действие будет расценено.

Ставки на фаворитов

Немало бетторов предпочитает делать ставки на фаворитов. Здесь также имеются подводные камни – для ощутимого выигрыша, нужно заключать пари на значительную сумму. В спорте случается немало сенсационных результатов – то есть, одной ставкой можно проиграть солидные деньги. С другой стороны, если внимательно изучать статистику, грамотно проводить анализ, можно научиться сортировать события, снизив риски проигрыша.

Другие стратегии беттинга

Кроме двух наиболее популярных стратегий, игроки применяют и другие тактики игры против БК:

· Лесенка. Ставки ва-банк на несколько событий подряд – обычно, выбираются коэффициенты в пределах 1,15-1,4.

· Также бетторы ищут коридор в ставках – обычно, заключаются пари на противоположные исходы по форе или на тотал с разницей в значениях – к примеру, в одной ставке Ф1 (-1,5), в другой Ф2 (+2,5). Для эффективности, лучше быть зарегистрированным клиентом в нескольких БК – это позволит находить более выгодные котировки.

· Флэт. Устанавливается определенный процент от суммы игорного счета, на который заключаются ставки на дистанции. После пройденного пути игрок может пересмотреть размер ставок, в зависимости от результатов – увеличить сумму (если удалось разогнать банк) или уменьшать (при отрицательном балансе по сравнению с изначальным размером).

Какую бы стратегию не выбрал игрок, нужно ответственно относиться к делу и заранее ознакомиться с регламентом БК. Это позволит исключить спорные ситуации, которые могут обернуться для бетторов санкциями со стороны букмекера.