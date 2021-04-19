Популярные стратегии беттинга
Букмекерская отрасль постоянно совершенствуется. Ежедневно
растет количество игроков, которые пытаются обыграть букмекеров, используя
разные стратегии. Какие из них самые прибыльные?
Каждая стратегия – это отработанная и проверенная тактика,
которая требует соблюдения дисциплины и выдержки. Опытные каперы категорически
не советуют менять стратегию после нескольких неудачных прогнозов – в беттинге
регулярно черную сменяет белая полоса, и наоборот. Поражения нужно воспринимать
спокойно – значит, пришло время проанализировать ошибки, чтобы исключить их в
будущем.
Догон Мартингейла
Многие игроки пишут в комментариях, что догон Мартингейла –
наиболее эффективный метод
для противостояния с букмекерами. Её суть предельно понятна и проста –
увеличивать размер ставок ровно настолько, чтобы отбить прежние неудачи и выйти
хоть в минимальный плюс. То есть, даже проиграв 4-5 ставок подряд, шестая
обязательно вернет упущенное – главное, грамотно распределить банкролл, чтобы
денег хватило как можно на большее количество сделок.
Главный минус – если черная полоса затянется, на ставку,
которая поможет отыграться, банально не хватит средств. Даже при внесении
дополнительного депозита случается, что букмекер установил ограничение для
максимальной суммы, и с этим уже ничего поделать нельзя. Разбив сумму на две и
больше ставки, можно обратить повышенное внимание к своей персоне со стороны
БК, и неизвестно, как это действие будет расценено.
Ставки на фаворитов
Немало бетторов предпочитает делать ставки на фаворитов.
Здесь также имеются подводные камни – для ощутимого выигрыша, нужно заключать
пари на значительную сумму. В спорте случается немало сенсационных результатов
– то есть, одной ставкой можно проиграть солидные деньги. С другой стороны,
если внимательно изучать статистику, грамотно проводить анализ, можно научиться
сортировать события, снизив риски проигрыша.
Другие стратегии беттинга
Кроме двух наиболее популярных стратегий, игроки применяют и
другие тактики игры против БК:
·
Лесенка. Ставки ва-банк на несколько событий
подряд – обычно, выбираются коэффициенты в пределах 1,15-1,4.
·
Также бетторы ищут коридор
в ставках – обычно, заключаются пари на противоположные исходы по
форе или на тотал с разницей в значениях – к примеру, в одной ставке Ф1 (-1,5),
в другой Ф2 (+2,5). Для эффективности, лучше быть зарегистрированным клиентом в
нескольких БК – это позволит находить более выгодные котировки.
·
Флэт. Устанавливается определенный процент от
суммы игорного счета, на который заключаются ставки на дистанции. После
пройденного пути игрок может пересмотреть размер ставок, в зависимости от
результатов – увеличить сумму (если удалось разогнать банк) или уменьшать (при
отрицательном балансе по сравнению с изначальным размером).
Какую бы стратегию не выбрал игрок, нужно ответственно
относиться к делу и заранее ознакомиться с регламентом БК. Это позволит
исключить спорные ситуации, которые могут обернуться для бетторов санкциями со
стороны букмекера.