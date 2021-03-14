На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Футбол
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
14.03.2021 10:44
Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону

Серхио Агуэро, как альтернатива Лионелю Месси? Будет ли новый тренер в Барселоне?

Грядет обмен звездными аргентинцами?

Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи, хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем побед, и это еще не конец сезона.


Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с местом продолжения карьеры Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана Барселоны?

Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?

Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад» и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы. За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.

В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360 тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

За Агуэро охотится ряд ТОП-Серхио Агуэро, как альтернатива Лионелю Месси? Будет ли новый тренер в Барселоне?

Грядет обмен звездными аргентинцами?

Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи, хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем побед, и это еще не конец сезона.

Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с местом продолжения карьеры Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана Барселоны?

Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?

Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад» и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы. За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.

В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360 тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

За Агуэро охотится ряд ТОП-

клубов, включая ПСЖ, Ювентус и Барселону. Именно каталонцы рассматриваются, как главные претенденты на форварда – тем более что с вероятным уходом Месси, Барсе жизненно необходим будет форвард, умеющий забивать голы. Аргентинец уже играл в Испании перед переходом в МанСити, защищая цвета мадридского Атлетико – поэтому, проблем с адаптацией точно не возникнет. Вопрос заключается в другом – сумеет ли реабилитировать карьеру «Кун»?

Еще один аргентинец в Барселоне на новый сезон?

Агуэро может стать не единственным новичком-аргентинцем в Барселоне. Неудовлетворительные результаты этого сезона все чаще порождают слухи об изменениях на тренерском мостике, а преемником Рональда Кумана может стать Микель Артета.


Сейчас молодой аргентинский коуч безуспешно пытается завести лондонский Арсенал в зону еврокубков, чем не довольны боссы клуба. Если «Канониры» не квалифицируются в евросезон-2021/2022, наверняка, и там появится новый тренер.

Какие бы не провернула Барселона трансферы в летнее межсезонье, не стоит забывать о миллиардных долгах клуба, которые нужно возвращать. Поэтому, подписание именитого свободного агента – это как выиграть джек-пот в лотерею. В любом случае, будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий в ФК Барселона.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/03/14/111507.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
16.03.2021 15:28
«Манчестер Юнайтед» может отказаться т Кавани и Де Хеа, чтобы купить вратаря «Атлетико»
14.03.2021 10:44
Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону
16.02.2021 15:51
«Ювентус» не оставляет попытки купить Погба и следит за Вараном
03.12.2020 14:04
Почему деятельность легальных букмекерских контор выгодна для всех?
04.11.2020 17:41
Евро-2020 могут перенести в Россию?
16.10.2020 15:01
Пауло Дибала может перейти в Челси
13.10.2020 18:36
Габриэль Батистута. Путь Батигола
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференц?
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 