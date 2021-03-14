Серхио Агуэро, как альтернатива Лионелю Месси? Будет ли
новый тренер в Барселоне?
Грядет обмен звездными аргентинцами?
Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда
клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной
арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи,
хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем
побед, и это еще не конец сезона.
Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с
местом продолжения карьеры
Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия
покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему
другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана
Барселоны?
Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?
Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад»
и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской
Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы.
За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его
положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в
составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях
Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.
В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний
нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360
тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже
договорились о прекращении сотрудничества.
За Агуэро охотится ряд ТОП-Серхио Агуэро, как альтернатива
Лионелю Месси? Будет ли новый тренер в Барселоне?
Грядет обмен звездными аргентинцами?
Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда
клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной
арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи,
хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем
побед, и это еще не конец сезона.
Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с
местом продолжения карьеры
Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия
покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему
другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана
Барселоны?
Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?
Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад»
и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской
Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы.
За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его
положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в
составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях
Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.
В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний
нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360
тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже
договорились о прекращении сотрудничества.
За Агуэро охотится ряд ТОП-
клубов, включая ПСЖ, Ювентус и Барселону. Именно каталонцы
рассматриваются, как главные претенденты на форварда – тем более что с
вероятным уходом Месси, Барсе жизненно необходим будет форвард, умеющий
забивать голы. Аргентинец уже играл в Испании перед переходом в МанСити,
защищая цвета мадридского Атлетико – поэтому, проблем с адаптацией точно не
возникнет. Вопрос заключается в другом – сумеет ли реабилитировать карьеру «Кун»?
Еще один аргентинец в Барселоне на новый сезон?
Агуэро может стать не единственным новичком-аргентинцем в
Барселоне. Неудовлетворительные результаты этого сезона все чаще порождают
слухи об изменениях на тренерском мостике, а преемником Рональда Кумана может
стать Микель Артета.
Сейчас молодой аргентинский коуч безуспешно пытается завести
лондонский Арсенал в зону еврокубков, чем не довольны боссы клуба. Если «Канониры»
не квалифицируются в евросезон-2021/2022, наверняка, и там появится новый
тренер.
Какие бы не провернула Барселона
трансферы в летнее межсезонье, не стоит забывать о миллиардных
долгах клуба, которые нужно возвращать. Поэтому, подписание именитого свободного
агента – это как выиграть джек-пот в лотерею. В любом случае, будет интересно
наблюдать за дальнейшим развитием событий в ФК Барселона.