Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону

Серхио Агуэро, как альтернатива Лионелю Месси? Будет ли новый тренер в Барселоне?

Грядет обмен звездными аргентинцами?

Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи, хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем побед, и это еще не конец сезона.





Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с местом продолжения карьеры Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана Барселоны?

Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?

Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад» и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы. За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.

В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360 тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

За Агуэро охотится ряд ТОП-Серхио Агуэро, как альтернатива Лионелю Месси? Будет ли новый тренер в Барселоне?

Грядет обмен звездными аргентинцами?

Миллионов поклонников ФК Барселона интересует вопрос, когда клуб выйдет из кризиса и вернет былую славу на внутренней и международной арене. Сезон 2020/2021, в котором досрочно проиграны самые важные трофеи, хочется как можно быстрее забыть. Скандальных историй уже было больше, чем побед, и это еще не конец сезона.

Болельщики с нетерпением ждут лета, когда закончиться сага с местом продолжения карьеры Лионеля Месси. На 99% один из лучших футболистов последнего десятилетия покинет каталонский клуб и отправится к своему бывшему наставнику и хорошему другу Хосепе Гвардиоле. Кто сможет заменить многолетнего лидера и капитана Барселоны?

Серхио Агуэро в Барселоне – миф или реальность?

Ровно десять лет назад аргентинец Серхио Агуэро переехал на «Этихад» и сразу стал лидером клуба, неоднократно выигрывая гонку бомбардиров английской Премьер-Лиги. Но, начиная с сезона-2017/2018 «Куна» начали преследовать травмы. За этот период он пропустил без малого календарный год, что отразилось на его положении в команде. В АПЛ-2020/2021 Агуэро только шесть раз выходил на поле в составе Сити, не отличившись результативными действиями. Последний гол на полях Англии «Кун» забивал в ворота Шеффилда 21 января прошлого года.

В том, что Серхио покинет Манчестер, сомнений нет. 32-летний нападающий стал настоящей обузой «горожан», получая на больничных почти 360 тысяч евро еженедельно. Контракт заканчивается 30 июня 2021 года, и стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

За Агуэро охотится ряд ТОП-

клубов, включая ПСЖ, Ювентус и Барселону. Именно каталонцы рассматриваются, как главные претенденты на форварда – тем более что с вероятным уходом Месси, Барсе жизненно необходим будет форвард, умеющий забивать голы. Аргентинец уже играл в Испании перед переходом в МанСити, защищая цвета мадридского Атлетико – поэтому, проблем с адаптацией точно не возникнет. Вопрос заключается в другом – сумеет ли реабилитировать карьеру «Кун»?

Еще один аргентинец в Барселоне на новый сезон?

Агуэро может стать не единственным новичком-аргентинцем в Барселоне. Неудовлетворительные результаты этого сезона все чаще порождают слухи об изменениях на тренерском мостике, а преемником Рональда Кумана может стать Микель Артета.

Сейчас молодой аргентинский коуч безуспешно пытается завести лондонский Арсенал в зону еврокубков, чем не довольны боссы клуба. Если «Канониры» не квалифицируются в евросезон-2021/2022, наверняка, и там появится новый тренер.

Какие бы не провернула Барселона трансферы в летнее межсезонье, не стоит забывать о миллиардных долгах клуба, которые нужно возвращать. Поэтому, подписание именитого свободного агента – это как выиграть джек-пот в лотерею. В любом случае, будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий в ФК Барселона.